“...la Copa, se mira y no se toca...” El cántico, hiriente, que bajaba de las tribunas, en otros tiempos, interpretado por hinchas de equipos cruceños, hoy es un lejano y triste recuerdo, y bien podría retumbar en un estadio Tahuichi colmado de añoranzas.



Blooming, Guabirá, Oriente Petrolero, Royal Pari y Real Santa Cruz quedaron al margen de la Copa Libertadores de América y la Copa Sudamericana, los dos torneos a los que aspiraban como todos los años.



El telón bajó lento. La última actuación fue la de Royal Pari en las semifinales de la Copa de la División Profesional. Era la última esperanza cruceña de tener un cupo en torneo internacional en esta temporada.



Después de veinte años, Santa Cruz no cuenta con un representante en la Copa Libertadores ni en la Copa Sudamericana.



Santa Cruz es el departamento con más equipos en la categoría principal, cinco (Blooming, Guabirá, Oriente Petrolero, Real Santa Cruz y Royal Pari), y aun así fue relegado por La Paz, Cochabamba, Tarija y Potosí.



El occidente y los valles acapararon con todos los puestos a torneos internacionales, ocho en total. En cambio de los siete participantes del oriente, tomando en cuenta a Beni y Pando, todos, a excepción de Real Santa Cruz, pelearon el descenso. Al final bajaron dos (Vaca Díez y Libertad Gran Mamoré).



The Strongest es el campeón de la Liga, Bolívar con mayor puntaje en la acumulada y Always Ready tercero en la tabla General, clasificados a la Copa Libertadores; Aurora, Nacional Potosí, Real Tomayapo y Wilstermann en Copa Sudamericana. Aurora y Wilstermann pugnan por el Bolivia 4 en la Copa Libertadores.



Los cruceños, el tema en cuestión, se ubicaron entre el noveno y el décimo tercer lugar, de la tabla Acumulada de Descensos, eludiendo la “zona roja” en las últimas fechas del campeonato 2023.



Real Santa Cruz fue el único que nunca estuvo involucrado en el descenso. Peleó un lugar en torneo internacional casi todo el campeonato, pero aflojó en la recta final y se quedó sin nada.



Real, el equipo con menos presupuesto entre los cruceños, fue el de mejor campaña casi todo el año. Blooming lo superó en los últimos meses.



Blooming, el “mejor” equipo de la región, terminó penúltimo en la Liga. Estuvo involucrado en el descenso directo todo el primer semestre y se salvó por su buena campaña en la Copa, el torneo por series.



Se equivocó en el armado del plantel a inicios de la temporada y lo pagó caro. Remontó la situación con lo justo, acertando en el nuevo DT, el argentino Carlos Bustos, que reemplazó al brasileño Thiago Leitao, y en algunos refuerzos extranjeros.



Oriente Petrolero empezó bien y terminó mal. La mayoría de sus refuerzos no le rindieron y tuvo problemas de lesión. Los malos resultados generaron inestabilidad y el cambio de entrenadores: Erwin Sánchez, el argentino Ángel Guillermo Hoyos, el español Antonio Puche y el chileno Rodrigo Venegas. Con este último zafó del descenso sobre la hora.



A Guabirá le pasó algo parecido a Oriente. Se salvó del descenso directo en la última fecha. Los malos resultados también provocaron inestabilidad, la misma que se tradujo en el cambio de técnicos, cinco en total: Mauricio Soria, Miguel Portugal, José Aurelio Gay, Andrés Marinangeli, Humberto Viviani.



Algo similar le ocurrió a Royal Pari. Modificó su política de contrataciones, especialmente al elegir los entrenadores, y perdió el rumbo futbolístico. La menor inversión se reflejó en sus resultados. Tuvo tres técnicos, Marín Camacho, Roberto Mosquera y David de la Torre, y el segundo semestre merodeó el descenso. Maquilló su campaña llegando a semifinales de la Copa.



Real Santa Cruz acertó con sus refuerzos sin erogar grandes sumas y dio pelea hasta mitad de año. Después desmejoró hasta quedarse afuera de los torneos internacionales.



Decisiones equivocadas, mal armado de los planteles, inestabilidad y fragilidad económicos, al margen de las desventajas geográficas, dinamitaron el poderío de una región otrora fuerte y protagonista.