La crónica de una noche mágica e histórica en Santiago (video)

La victoria de Bolivia sobre Chile el martes en Santiago por 2-1 es un hito que quedará grabado en la historia del fútbol boliviano. Con goles de Carmelo Algarañaz y Miguel Terceros, la Verde no solo logró su primer triunfo en 31 años como visitante en eliminatorias, sino que también dejó a la selección chilena en una situación crítica en su camino hacia el Mundial 2026. Este triunfo se suma a la goleada 4-0 que Bolivia propinó a Venezuela en la jornada anterior, ratificando el arranque arrollador de la era Villegas.



El partido comenzó con un Bolivia decidido y enérgico. Carmelo Algarañaz abrió el marcador a los 13 minutos, aprovechando un error defensivo chileno. Sin embargo, la alegría boliviana se vio empañada cuando el arquero Carlos Lampe sufrió una grave lesión en el tendón de Aquiles, lo que obligó a su salida del campo. Lampe será operado este miércoles en Santiago, lo que representa una gran pérdida para el equipo.



A pesar de la adversidad, Bolivia mantuvo la calma y continuó presionando. Eduardo Vargas logró el empate para Chile a los 39 minutos, en una jugada polémica que no respetó el fair play, ya que Lampe estaba tendido en el suelo tras su lesión. La situación generó tensiones entre los jugadores, pero la Verde no se dejó intimidar.



Antes del descanso, Miguel Terceros anotó el gol de la victoria al minuto 45, tras una brillante asistencia de Roberto Fernández. Este gol no solo fue crucial para el resultado, sino que también simbolizó la resiliencia del equipo boliviano, que se negó a rendirse ante las adversidades.



En la segunda mitad, Bolivia mostró una sólida defensa, resistiendo los embates de un Chile desesperado por igualar. Guillermo Viscarra, quien reemplazó a Lampe, se convirtió en el héroe del partido al realizar varias atajadas clave. La Verde supo gestionar el tiempo y mantener la ventaja, lo que desató la euforia entre los 52 hinchas bolivianos que llegaron hasta el Estadio Nacional.



Con este triunfo, Bolivia suma 9 unidades en la tabla de posiciones y se encuentra a solo 1 punto de los puestos de clasificación directa para la Copa del Mundo. La selección boliviana se ha convertido en la única que ha logrado puntaje ideal en esta doble fecha de eliminatorias, lo que alimenta las esperanzas de meterse en la pelea por llegar a la cita mundialista.