La dura realidad que golpea a Oriente Petrolero y Blooming: sus planteles en paro

La situación que atraviesan Oriente Petrolero y Blooming se complica cada día. Ambos clubes, que durante años estuvieron acostumbrados a pelear por los primeros lugares y competir en torneos internacionales, hoy se ven alejados de esa realidad.



Ambos equipos enfrentan momentos difíciles económicamente, con sus planteles reclamando varios meses de salarios adeudados. El caso de Oriente es más complejo, ya que sus jugadores mantienen diversas deudas con la dirigencia del club, con montos que se extienden entre cinco y seis meses.



Además, el primer plantel exige a la dirigencia, encabezada por su presidente Ronald Raldes, que cancele algunas cuotas a los administrativos del club y a los miembros del cuerpo médico. Según información a la que accedió El Deber Sports, estos últimos no reciben sueldo desde hace ocho meses.



Por su parte, la dirigencia albiverde indicó que esta semana tiene previsto cancelar un mes de salario para que los jugadores retornen a los entrenamientos lo antes posible, ya que el 20 de octubre deberán recibir a Independiente en la reanudación del torneo Clausura.



En Blooming, la situación es similar; en los próximos días se cumplirá el cuarto mes y medio de deuda con el primer plantel. La dirigencia había prometido cancelar hace algunos días, pero no cumplió, lo que generó malestar entre los jugadores. Desde el sábado, los dirigidos por Carlos Bustos no se entrenan.



Los jugadores de la Academia esperan que la dirigencia cancele un mes de salario para volver al trabajo, ya que el sábado 19 de este mes visitarán a Wilstermann. La última vez que percibieron un salario fue el 50% correspondiente al mes de mayo.