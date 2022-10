La española Alexia Putellas gana su segundo Balón de Oro femenino

"Estoy muy feliz, muy contenta. Cuando conseguimos ganar el primero me propuse mejorar este año para ponerme al servicio del equipo", afirmó Putellas, tras recibir el trofeo de mano del exfutbolista ucraniano Andrei Shevchenko, ganador del trofeo en 2004.



"Sin mis compañeras no estaría aquí. Quiero agradecer al cuerpo técnico y a las personas que me ayudaron a mejorar cada día. A todas la personas que trabajan en el club", añadió.





Alexia Putellas con la camiseta del Barcelona