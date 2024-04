La estrella de campeón es solo para el mejor de la temporada 2024

El torneo Apertura está en su recta final. Este domingo The Strongest recibirá a la ‘U’ de Vinto (16:00) y posteriormente Independiente hará lo propio ante San Antonio de Bulo Bulo (18:00). De estos cuatro equipos saldrá el campeón del Apertura que no solo se clasificará directamente a la fase de grupos de la Libertadores 2025, sino que además, obtendrá el boleto para jugar por el título de campeón de la temporada 2024.

Entre los ganadores de los dos torneos se jugarán partidos de ida y vuelta y lo más interesantes es que será una definición con $us 1 millón en juego entregados por Conmebol, como parte del incentivo a la competencia. En 2023 no hubo un campeón del año, en realidad, ese título se lo llevó The Strongest que ganó el ‘todos contra todos’, mientras que Bolívar, pese a ganar el ‘por series’ no sumó una estrella al rico historial que tiene.