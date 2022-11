"La fase de eliminación directa ya ha empezado para nosotros", dijo Müller

En cambio, el centrocampista Ilkay Gündogan, autor del único tanto germano (de penal), puso el foco en la defensa: "La forma en que encajamos los goles fue sencillamente demasiado fácil. Especialmente el segundo gol, no sé si hemos visto un gol más fácil en la Copa del Mundo".

"Dominamos, tuvimos innumerables oportunidades y casi anotamos el segundo gol (...) No estamos jugando mal, pero falta convicción. Que tengamos el balón, que nos movamos, que propongamos soluciones. Tenemos la sensación de que todo el mundo no quiere el balón", concluyó el jugador del Manchester City.