La FBF conmina a la ACF a presentar informes de clubes

Las observaciones de la FBF son por los cambios de nombres que se han dado. Los clubes son: Academia FC, por La Nueva Santa Cruz Academia FC; Máquina Vieja, por Máquina Celeste y Máquina Celeste Santa Cruz City; Real América, por Club Atlético Cotoca Real América; Mundo Futuro por 24 de Septiembre; o El Torno FC por Los Leones FC El Torno.



A ellos se agregan Dios Es Amor, por Club Dios Es Amor Golden; y Club Tocuans. De acuerdo al documento enviado la información debe hacerse llegar con los respaldos de Personería Jurídica de estos clubes, resoluciones del comité ejecutivo o consejo central en la que se hubieran tratado los cambios de nombres de cada uno de estos siete clubes.



No todo queda ahí, porque se le solicita a la ACF que explique de cada uno, las categorías que disputaron desde sus inicios y en la que se encuentran hoy, adjuntando la documentación de cómo fueron ascendiendo de categoría. Todo esto más las Resoluciones del Tribunal Disciplinario y los consejos centrales, sobre las aprobaciones de los nombres.



Desde DIEZ se intentó tener la versión de Noel Montaño, pero sin éxito. Desde la FBF comentaron que el principal objetivo es “transparentar el fútbol, porque esto no solo se realizará en la ACF, sino en todas las asociaciones del país”. Se está también creando una comisión que permitirá hacerle un seguimiento a cada uno de estos casos.



Hace dos semanas, el presidente federativo fue citado por la Fiscalía en Santa Cruz para que brinde su declaración sobre el caso Marset. “Estamos dispuestos a colaborar en todo lo que sea necesario para que se transparente el fútbol”, dijo Costa al salir de la Fiscalía. Marset había inscrito en 2023 como Luis Amorín y así jugó en Los Leones El Torno FC.



En la comisión que indagará la realidad de todas las asociaciones no se han dado nombres, aunque lo más probable es que sea gente del mismo comité ejecutivo la que supervise. De todas formas, la ACF tiene hasta este miércoles para responder a todas las solicitudes expuestas en el documento que ya es público.