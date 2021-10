La FBF desafía a Fabol y dice que no habrá paro

Escucha esta nota aquí

El presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, Fernando Costa, advirtió continuar el torneo con jugadores “alternos” (¿reservas o juveniles?) si Fabol lleva a cabo el paro anunciado para el próximo fin de semana si no se atienden sus demandas.

La agremiación de futbolistas anticipó a la FBF, mediante una carta, que paralizaría el torneo de la División Profesional exigiendo dejar sin efecto el Tribunal Superior de Apelaciones (TSA), el pago de deudas pendientes en varios clubes y la vigencia de un contrato único, entre otras cosas.

Ante el riesgo de que el Campeonato Único sea interrumpido nuevamente, 14 de los 16 presidentes de los clubes de la División Profesional se reunieron virtualmente ayer de emergencia y determinaron que el fútbol continuará su marcha porque no comparten el criterio de Fabol.

Los dirigentes consideran que en todo lo concerniente a la conformación del TSA, la Federación ha procedido bajo el asesoramiento de la FIFA y la Conmebol.

“Hemos cumplido los requerimientos de FIFA, que recomendó que Fabol haga conocer los nombres de sus abogados para conformar el TSA. Sin embargo, Fabol se ha negado en dos instancias dar a conocer a sus representantes”, argumentó Fernando Costa.

En representación de Fabol, David Paniagua, informó en días pasados que la determinación del paro la tomaron los capitanes de los 16 equipos, y por lo tanto la harán cumplir a partir de la próxima fecha, si es que la FBF no atiende lo solicitado por el gremio.

En consecuencia, el venidero fin de semana no se llevaría a cabo la fecha 23.

Algo parecido ocurrió en la primera fecha del campeonato, que se llevó a cabo de manera irregular, con la disputa de solo dos encuentros porque casi todos los jugadores acataron el paro aquella vez.

El mismo Paniagua asegura que si la FBF tuviera voluntad de arreglar este asunto, en un par de horas se llegaría a una solución.

Pero la respuesta de los clubes ha sido contundente, a decir de Fernando Costa, quien aseguró que los presidentes y representantes de los clubes participantes de la reunión de ayer han sido encomendados para hablar con sus jugadores para evitar que se concrete la medida de presión porque el plazo de Fabol vence el próximo viernes.

“Esta presidencia no va a ceder ante los caprichos y desmanes que quiere hacer el representante de Fabol, David Paniagua. Este presidente no va a solucionar el conflicto con un maletín por debajo del escritorio, no vamos a entrar a ese juego. Si eso es lo que espera el señor Paniagua, mencionarle que no vamos a entrar en ese juego”, sostuvo Fernando Costa.