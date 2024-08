La fecha 10 del Clausura continuará este jueves con tres partidos

Los empates entre FC Universitario 1-1 Gualberto Villarroel San José y Oriente Petrolero 0-0 Royal Pari, así como la victoria de Real Tomayapo sobre Independiente por 3-2, abrieron el miércoles la décima fecha del torneo Clausura de la División Profesional. La acción continuará este jueves con tres partidos en diferentes ciudades del país: Santa Cruz, Cochabamba y La Paz.



Real Santa Cruz vs The Strongest



En el estadio Ramón Tahuichi Aguilera de la capital cruceña, Real Santa Cruz recibirá la visita de The Strongest a partir de las 15:00. El conjunto albo está obligado a sumar los tres puntos para escalar posiciones en la tabla acumulada, donde actualmente ocupa el último lugar, comprometido con el descenso. Por su parte, el Tigre, segundo del torneo con 18 unidades, necesita ganar para asumir provisionalmente el liderato, a la espera de lo que haga el líder Bolívar (20) en el clásico nocturno frente a Wilstermann. El chuquisaqueño Dilio Rodríguez será el encargado de impartir justicia en este duelo crucial.



Aurora vs Blooming



Luego, en el estadio Félix Capriles de Cochabamba, Aurora recibirá a Blooming en un partido atractivo desde las 18:00. El equipo local, de campaña irregular en el torneo, necesita un triunfo que lo saque del noveno lugar de la tabla. Por otro lado, Blooming atraviesa por días difíciles debido a la falta de pago de salarios, lo que ha llevado a sus jugadores a entrar en paro y no entrenar. Sin embargo, la academia cruceña tiene la intención de sumar al menos un punto para escalar a la tercera colocación. El chuquisaqueño Marco Ramírez será el juez central en este encuentro.



Bolívar vs Wilstermann



Finalmente, el último partido de la jornada será el clásico nacional entre Bolívar y Wilstermann, a partir de las 20:00 en el estadio Hernando Siles de La Paz. El árbitro tarjeño Vladimir Rueda será el encargado de dirigir las acciones. La academia, líder del torneo Clausura, procurará extender su ventaja en relación a sus inmediatos perseguidores. Por su parte, el rojo, sexto en la clasificación, buscará mejorar su posición sumando puntos en este partido que se presenta como de alto voltaje.



Otros partidos de la fecha:



Viernes, 09 de agosto



18:00: Nacional Potosí - San Antonio



20:00: Always Ready - Guabirá