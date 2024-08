La fecha 12 del torneo Clausura continuará este domingo con tres partidos

La histórica e inédita victoria de Oriente Petrolero en El Alto, donde superó 3-2 a Always Ready el viernes, marcó el inicio de la fecha 12 del torneo Clausura de la División Profesional. Este emocionante encuentro no solo fue un hito para el equipo visitante, sino que también puso de relieve la competitividad del campeonato boliviano. El triunfo albiverde no solo fue un logro significativo en términos de puntos, sino que también representa un cambio en la dinámica del equipo. Estas tres unidades pueden ser el impulso que necesitaban para encarar el resto del torneo con confianza y determinación. La actuación destacada de sus jugadores, especialmente de Gilbert Álvarez, quien anotó dos goles en el partido, ha generado un renovado optimismo entre los hinchas y albiverdes.