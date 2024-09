La fecha 14 del Clausura se cerrará el domingo con tres partidos

Luego de que el torneo Clausura se reiniciara el viernes con la fecha 14, tras el final de la ventana FIFA de septiembre, este domingo la jornada liguera llegará a su fin con la disputa de tres partidos en diferentes ciudades del país: Always Ready - Independiente, en El Alto; Bolívar - Oriente Petrolero, en La Paz; y Blooming - Gualberto Villarroel San José, en Santa Cruz de la Sierra.



A primera hora (15:00), en el estadio Municipal de Villa Ingenio de El Alto, Always Ready, que estrenará como director técnico al argentino Facundo Biondi, recibirá a Independiente en un partido que tendrá como árbitro principal al orureño Javier Revollo. Los de la banda roja, novenos en la tabla de posiciones, están urgidos de puntos para no quedar relegados en la lucha por conseguir un premio internacional el próximo año, mientras que el conjunto capitalino se encuentra un escalón por debajo y tiene como misión sumar al menos un punto para seguir escalando en la clasificación.



A segunda hora, llegará el turno del clásico nacional entre Bolívar y Oriente Petrolero, programado a las 17:30 en el estadio Hernando Siles de La Paz. La academia, con varias bajas por lesión, tiene la obligación de lograr los tres puntos para mantener el primer lugar del Clausura, que de momento comparte con The Strongest. En la vereda de enfrente aparece el equipo albiverde, que en este torneo ya ganó en la altura, a Always Ready en El Alto, y también afronta el partido con bajas: César García, Marcos Riquelme y Junior Sánchez. El orureño Guery Vargas fue designado como juez central del encuentro.



Finalmente, el último partido del día y de la fecha se llevará a cabo en Santa Cruz de la Sierra, donde Blooming recibirá a Gualberto Villarroel San José en el estadio Ramón Tahuichi Aguilera a partir de las 19:30. Los celestes, cuartos en la tabla de posiciones, quieren sumar de a tres para recuperar el tercer lugar que perdieron a costa de Real Tomayapo. Entre las novedades del equipo que dirige Carlos Bustos está el retorno de su volante y capitán Rainfha, quien recién se recuperó de una lesión que arrastró durante meses. Por su parte, GV San José, en la décima segunda colocación, tiene la intención de sorprender en el Tahuichi para asegurar su ascenso en el torneo y alejarse de la zona roja del descenso.



Partidos de la fecha:



Viernes, 13 de septiembre



- Wilstermann 1-1 FC Universitario



- Real Tomayapo 2-1 Real Santa Cruz



Sábado, 14 de septiembre



- San Antonio 0-3 The Strongest



- Nacional Potosí 1-3 Aurora