La fecha 6 del Clausura se cierra este domingo con tres partidos

Este domingo, la sexta fecha del torneo Clausura de la División Profesional llegará a su fin con la disputa de tres partidos que prometen intensidad y emoción. Independiente - Aurora, Bolívar - Always Ready y Oriente Petrolero - Guabirá se encargarán de cerrar un nuevo capítulo en la máxima categoría del fútbol boliviano.



A partir de las 15:00, en el estadio Olímpico Patria de Chuquisaca, Independiente recibirá la visita de Aurora. Las incidencias entre chuqisaqueños y cochabambinos serán dirigidas por Elvis Rodríguez. Independiente, décimo primer clasificado en la tabla buscará sumar de a tres para acercarse a los primeros lugares, por su parte, Aurora, quinto, no quiere desaprovechar la oportunidad de meterse en el podio.



Un par de horas más tarde nos trasladaremos hasta La Paz, donde Bolívar rivalizará ante Always Ready en el estadio Hernando Siles, a partir de las 17:30. Sin duda alguna es el plato fuerte de la fecha, entre dos equipos que siempre pelean por la punta. La academia, líder de torneo, quiere distanciarse en el primer lugar, mientras que Always, con un triunfo alcanzará la línea de su rival de turno. Guery Vargas dirige las acciones.



Finalmente, el último partido de la jornada se disputará en Santa Cruz de la Sierra. Oriente Petrolero recibirá a Guabirá en el estadio Ramón Tahuichi Aguilera desde las 19:30, bajo el arbitraje de Jordy Alemán. Ambos equipos llegan necesitados a este lance; el refinero es décimo segundo con seis puntos, mientras que el azucarero está en la penúltima colocación con tres unidades.



Resultados de la fecha:



Universitario 1-1 Real Santa Cruz



Royal Pari 1-2 Blooming



Real Tomayapo 2-0 Nacional Potosí



GV San José 5-2 The Strongest



Wilstermann 0-1 San Antonio