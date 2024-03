La fecha 6 del Torneo Apertura se pondrá en marcha este martes

¡El fútbol en Bolivia no se detiene! Este martes se pondrá en marcha la sexta fecha del Torneo Apertura de la División Profesional, con dos encuentros correspondientes al Grupo C.



A las 18:00, Always Ready recibirá la visita de Guabirá. El estadio Municipal de Villa Ingenio albergará el duelo entre alteños y montereños.



Always está obligado a conseguir los tres puntos para no quedar al borde de la eliminación. El equipo de Óscar Villegas es tercero con 3 unidades, ocho menos que el líder Universitario (11).



Por su parte, Guabirá buscará dar un paso importante hacia los play offs. Un triunfo en El Alto lo ratificará en el segundo lugar con 10 puntos.



Finalmente, el segundo partido del día se llevará a cabo en Chuquisaca, a partir de las 20:00. Independiente hará de local en el estadio Patria ante Universitario de Vinto.



El ‘Matador’ tiene la obligación de sumar de a tres, caso contrario firmará su eliminación en la fase de grupos. Los dirigidos por Marcelo Robledo son últimos con 2 puntos.



En tanto, la ‘U’ está a una victoria de sellar su clasificación a la próxima instancia. El equipo de Vinto es líder indiscutible con once unidades.



Repasá la fecha completa



Miércoles 13 de marzo



15:00: San Antonio - Real Santa Cruz



18:00: Aurora - Nacional Potosí



20:00: Real Tomayapo - The Strongest



Jueves 14 de marzo



18:00: Oriente Petrolero - GV San José



20:00: Bolívar - Wilstermann



Viernes 15 de marzo



20:00: Blooming - Royal Pari