La Federación Francesa de Fútbol presionaría al Real Madrid para tener a Mbappé en los Juegos Olímpicos

El presidente de la Federación Francesa de Fútbol (FFF), Philippe Diallo, prometió este miércoles hacer presión ante el Real Madrid para poder contar con Kylian Mbappé en los Juegos Olímpicos si finalmente el atacante ficha por el club español, que advirtió la pasada semana que no liberaría a sus jugadores para el evento.



En una entrevista con el diario francés Le Figaro, el dirigente del fútbol francés se refirió a Mbappé y su posible presencia en París-2024: "Kylian ha trasladado su deseo de hacerlos [los Juegos Olímpicos] (...) Lamento la postura del Real Madrid, que cierra la puerta a un sueño de muchos jugadores".



El capitán de la selección francesa absoluta no ha ocultado su deseo de jugar los Juegos Olímpicos en su país. El torneo olímpico de fútbol se reserva en categoría masculina a jugadores Sub-23, pero cada equipo cuenta con tres excepciones para futbolistas de más edad, algo que aprovecharía Mbappé, que tiene 25 años.



Los Juegos Olímpicos no forman parte de las 'fechas FIFA', lo que hace que los clubes no tengan la obligación de liberar a sus internacionales.



"No renuncio a nada, pero ellos se han pronunciado", añade Philippe Diallo. "Si una puerta se abre de aquí a los Juegos Olímpicos, la empujaremos", apuntó.



"Nuestro trabajo es tratar de tener el mejor equipo posible. Si hay que ir a ver a Florentino Pérez [el presidente del club español] a Madrid, lo haremos", aseguró.



Mbappé es jugador del París Saint-Germain, a cuyos dirigentes ya comunicó que no renovará su contrato, que termina en junio. Los rumores le sitúan desde hace meses muy cerca del Real Madrid.



"Kylian Mbappé participando en los Juegos Olímpicos sería un añadido extraordinario para nuestro equipo. Evidentemente, tener al mejor jugador del mundo en Francia, en unos Juegos en casa, sería algo formidable", señaló.



Por otra parte, fue preguntado también sobre una posible presencia en los Juegos Olímpicos de Karim Benzema, que ahora juega en Arabia Saudita y que en declaraciones a la cadena de televisión de L'Équipe no excluyó la posibilidad de estar en París-2024.



"Karim Benzema es uno de los grandes jugadores de la historia de nuestro fútbol, me alegro de que desee participar (...) No veo por qué un gran jugador internacional, Balón de Oro, tendría que recibir un veto", estimó Diallo.