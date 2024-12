La FIFA implanta un reglamento provisional sobre el Estatuto y Transferencia de Jugadores

La FIFA ha adoptado un marco reglamentario provisional con respecto al Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores (RETJ) que entrará en vigor de forma inmediata, tras las consultas fructíferas con los principales grupos de interés del fútbol sobre posibles enmiendas al artículo 17.



El 'Bureu" del Consejo de la FIFA ha aprobado dicho marco, que aborda normas relativas a la indemnización por incumplimiento de contrato, la responsabilidad conjunta y solidaria de pagar una indemnización, los incentivos por incumplimiento de contrato, los certificados de transferencia internacional y los procedimientos ante el Tribunal del Fútbol.



El organismo indicó que "el objetivo es aportar claridad y estabilidad de cara a los próximos periodos de inscripción y mantener unas normas uniformes en todo el mundo", a la vez que anunció que su entrada en vigor se hará de forma inmediata, incluidos los casos pendientes en el Tribunal del Fútbol,.



"La FIFA, como organismo rector mundial reconocido del fútbol, tiene la responsabilidad de proporcionar la mayor estabilidad y claridad reglamentarias posibles en las circunstancias actuales", indicó, tras anunciar que continuará sus consultas para reforzar el marco regulatorio del fútbol mundial a largo plazo.



El marco reglamentario provisional entrará en vigor de inmediato y la FIFA mantuvo que "todas las partes implicadas entienden que este marco provisional no tendrá repercusión alguna en las consultas y debates en curso sobre posibles modificaciones a largo plazo del RETJ".



"La FIFA espera seguir colaborando de cerca con los principales grupos de interés en el contexto del diálogo mundial iniciado en octubre con el objetivo de desarrollar un marco regulador firme, transparente, no discriminatorio, objetivo y proporcionado que se aplique de manera uniforme al fútbol profesional a escala mundial", añadió.



El pasado octubre la FIFA anunció que abriría un diálogo global acerca del sistema de traspasos, para adaptar el artículo 17 del RETJ tras la sentencia comunitaria sobre el caso del jugador Lass Diarra.



El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) señaló días antes que algunas normas de la FIFA en materia de transferencia de futbolistas son contrarias al derecho europeo, porque obstaculizan la libre circulación y restringen la competencia entre los clubes y no parecen indispensables o necesarias.



En concreto se refiere al pago de una indemnización por parte del nuevo club del futbolista, cuando se haya rescindido unilateralmente su anterior contrato; así como a la imposición de sanciones por incumplir este precepto y a la posibilidad de que las federaciones denieguen el certificado de transferencia mientras dure el pleito.



El tribunal se pronunció así sobre el caso del francés Lassana Diarra, exfutbolista del Chelsea, Arsenal, Real Madrid y París Saint-Germain, entre otros, que impugnó parte de la normativa aplicable a las relaciones contractuales entre jugadores y clubes del Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores (RETJ) de la FIFA.



El caso llegó al TJUE remitido por un tribunal belga, tras pasar por varias instancias judiciales después de que la Cámara de Resolución de Disputas de la FIFA diera la razón al club ruso Lokomotiv en su reclamación de 10 millones de euros como indemnización a Diarra y el Charleroi belga por el que iba a fichar.