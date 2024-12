La frustración de los hinchas de Oriente: “¿Por qué Raldes no se va?” (video)

Los seguidores de Oriente no ocultaron su enojo contra la gestión de Ronald Raldes, al tiempo que los jugadores reflejaron su descontento en el césped tras la derrota en el Tahuichi frente a Bolívar por la fecha 29 del torneo Clausura.



Desde la previa del encuentro, los hinchas despotricaron contra el presidente del club y su directiva, recordándoles todas las dificultades por las que atraviesa la institución en los últimos años.



Hinchas en el sector de preferencia y general llevaron pancartas con mensajes claros y dirigidos hacia Raldes, exigiéndole su renuncia inmediata. A la misma vez, la barra brava de Oriente entonó cánticos en contra de la dirigencia, generando aún más tensión en las graderías del Tahuichi.



Muchos seguidores del albiverde se dirigieron hacia el palco del Tahuichi en busca de los dirigentes, intentando increparlos y responsabilizarlos por el lamentable momento que vive el club de sus amores.



“¿Por qué no se va (Raldes)? Nadie entiende, no suma hace tiempo. Es el único responsable de todos estos desastres. Que, por lo menos, dé la cara; nos espera el descenso el próximo año si seguimos así”, manifestó Carlos, un hincha de Oriente Petrolero que conversó con El Deber Sports tras el final del partido.



Hoy en día, la situación de Oriente es sumamente crítica, con un presidente y una dirigencia que no han dado la cara en casi todo el año y que tienen al borde del abismo a uno de los clubes más grandes e importantes del país.



Los hinchas no fueron los únicos que expresaron su descontento; también lo hicieron los jugadores. Algunos hablaron con los medios de prensa y expresaron su molestia ante la falta de respuesta por parte de la dirigencia. “Nadie da la cara, estamos abandonados”, fue el mensaje que más se escuchó.



A falta de una semana y media para que termine el año, los futbolistas del primer plantel exigen el pago de salarios adeudados. La deuda oscila entre 9 y 11 meses. Además, el panorama es similar para el cuerpo técnico, departamento médico, auxiliares, utileros y administrativos del club.