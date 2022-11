"¡La hemos liado!", dice Kubo tras ganar a Alemania

"Mira, está 'enfadao'", comenta con marcado acento español Takefusa Kubo cuando pasa a su lado con gesto serio Manuel Neuer después de la victoria 2-1 de Japón ante Alemania este miércoles. "¡La hemos liado!", añade la perla del fútbol nipón sobre una de las grandes sorpresas del Mundial.



El jugador de 21 años de la Real Sociedad explica en español en la zona mixta las claves de la remontada de su equipo.



Pregunta: Japón no llegó a portería hasta el minuto 74 y se llevó la victoria. ¿Qué pasó?



Respuesta: "La jugada que tuvimos idéntica al primer gol (74) fue la primera vez que tres jugadores entraron en el área. Y nos dio sus frutos. Luego tuvimos el gol de (Ritsu) Doan, que se encontró el balón, pero hay que estar. En el segundo creo que se lo comieron un poco pero el control de (Takuma) Asano fue magnífico, con un remate al primer palo arriba, de un punta de nivel mundial".



P: ¿Hubo un cambio de guion táctico?



R: "En la primera parte sufrimos porque había un mediapunta alemán que bajaba y no sabíamos quién tenía que marcarlo. Con la defensa de cinco superamos ese desajuste y nos salió muy bien. Pero antes del descanso costaba cambiar, no podíamos escuchar a los compañeros, con toda la gente que silba y grita. En el descanso, con la charla del entrenador, cambiamos el sistema y la forma de presionar".



P: ¿Cómo afrontarán los duelos ante Costa Rica y España?



R: "El grupo se pone patas arriba. La hemos liado y a ver qué pasa. Ahora concentrados en el partido contra Costa Rica. Frente a España lo ideal sería tener el trabajo hecho (clasificación a octavos). Ojalá que este partido no sea el definitivo y si es el caso, pues salir como hoy".



P: Dos selecciones asiáticas ganando a dos campeonas mundiales (Arabia Saudita batió 2-1 a Argentina el martes). ¿Vivimos una revolución en Catar?



R: "Es pronto para decirlo, es solo el primer partido. Pero es muy importante, hoy Alemania contaba con los tres puntos y es un día increíble. Lo importante ha sido tener acierto, como Arabia, que tuvo tres ocasiones y metió dos. Argentina tuvo 20 y metió una. Pasó lo mismo hoy, pero la gente se olvidará y recordará que ganamos a Alemania".



P: ¿Les sirvió de inspiración la victoria de Arabia Saudita?



R: "Nos inspiró a muchos. El de Irán (derrota 6-2 ante Inglaterra) fue un partido un poco injusto, les salió mal el plan, pero en teoría es la selección más fuerte del continente. Me alegro de los dos triunfos porque hay gente que decía que había que quitar puestos de Asia (cupo en los Mundiales). Entre los dos equipos hemos demostrado que no se puede subestimar a nadie".