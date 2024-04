La historia del Bayer Leverkusen, el histórico campeón de la Bundesliga en Alemania

Fundado en 1904 por la empresa química Bayer, el Leverkusen conquistó este domingo el primer título de campeón de Alemania de su historia, para liberarse por fin del apodo no buscado de 'Vizekusen' , otorgado tras cinco subcampeonatos, incluidos los dos títulos que se escaparon dolorosamente en 2000 y 2002. La historia del Bayer 04 Leverkusen arranca con una carta escrita en febrero de 1903 por dos empleados de Bayer, Wilhelm Hauschild y August Kuhlmann , y firmada por 170 empleados. Piden la creación de un club de deporte vinculado al grupo fundado en 1863 por Friedrich Bayer. Después de recibir luz verde por parte de la dirección de la empresa química, el club multideportivo TuS 04 -nombre que derivará en Bayer 04 Leverkusen- nace el 1 de julio de 1904 , y la sección de fútbol juega sus primeros partidos tres años más tarde. Los vínculos entre el club y la empresa siguen fuertes. Actualmente, el Bayer 04 Leverkusen Fussball GmbH es una filial al 100% de Bayer AG. El logo del club recupera la cruz Bayer, el equipo es apodado el 'Werkself ', el 'once de la fábrica', pues hasta los años 1970 una gran parte de los jugadores de la plantilla estaban vinculados a la fábrica.

La algarabía de los jugadores tras el título. Foto: AFP ​

El actual estadio del Leverkusen, inaugurado en agosto de 1958, se llamó inicialmente Ulrich-Haberland Stadion, nombre del patrón de Bayer en aquel momento, antes de ser rebautizado como BayArena en 1998.



Antes de unirse al Bayern Múnich en 2002 y de convertirse en 2004 en el capitán de la selección alemana, Michael Ballack pasó por el Bayer Leverkusen, al que se unió en 1999 procedente del Kaiserslautern, con el que se proclamó campeón en 1998.



Formado en Chemnitz (antiguamente Karl-Marx-Stadt) en los años 1980-1990, Ballack es el jugador más emblemático en haber pasado por el Leverkusen. Otros grandes nombres alemanes como Ulf Kirsten, Christian Worms o Rudi Völler también pasaron por este club de la periferia de Colonia.



Los actuales internacionales alemanes Kai Havertz (Arsenal), Toni Kroos (Real Madrid) o Bernd Leno (Fulham) también han pasado por el Leverkusen, donde este año brilla Florian Wirtz, en un club con reputación de ser trampolín hacia otros.



Los brasileños Jorginho (campeón del mundo en 1994), Lucio (campeón del mundo en 2002) o Zé Roberto iniciaron en Leverkusen sus carreras europeas.



En el sentido inverso, Rudi Völler se unió al Leverkusen tras haber jugado en la Roma o el Marsella, pero fue en este club en el que inició su carrera de dirigente, al convertirse en director deportivo el 1 de julio de 1996, justo después de su retirada como jugador.



El Leverkusen no es uno de los 16 clubes que fundaron la Bundesliga en 1963. Tras un corto paso por la tercera división, el club accede finalmente a la élite en 1979, para no descender nunca más. Entre 1996 y 2002 se asienta en el 'Top 4', terminando en la segunda posición en 1997, 1999, 2000 y 2002.



La segunda posición en el año 2000 es especialmente dolorosa. Durante la última jornada, el Leverkusen tan solo necesitaba un punto en su visita al campo del ascendido Unterhaching, en la periferia sur de Múnich. Ballack anotó contra su propia portería, el Leverkusen perdió 2-0 y el Bayern logró el título al ganar en Bremen. El Leverkusen se convierte en 'Vizekusen' o 'Neverkusen' (del término 'never', 'nunca' en inglés).



En 2002, el Leverkusen arranca el mes de mayo todavía en liza en tres competiciones. En Bundesliga, el equipo dilapida una ventaja de cinco puntos a tres jornadas para el final y el Dortmund se proclama campeón.



Una semana después, el Leverkusen pierde la final de la Copa de Alemania, y cuatro días más tarde, el 'Werkself' se inclina en la final de la Liga de Campeones contra el Real Madrid, con una volea legendaria de Zinedine Zidane. El síndrome 'Vizekuzen' golpea de nuevo, pero el equipo de Xabi Alonso parece haber encontrado el antídoto.