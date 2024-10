La historia nos convoca a luchar ante Argentina ¡Vamos, que se puede!

Bolivia se alista para un desafío crucial, enfrentando a Argentina en el estadio Más Monumental. La selección Verde llega con una racha positiva de tres victorias al hilo y está en la sexta posición con 12 puntos, en zona de clasificación directa para el Mundial. Se presenta un partido difícil, pero no imposible. el balón se pondrá a rodar desde las 20:00, bajo el arbitraje del peruano Kevin Ortega.



Los jugadores bolivianos buscan una victoria, conscientes de la dificultad que representa Argentina, actual campeón del mundo y líder de las Eliminatorias con 19 puntos. El director técnico Óscar Villegas deberá hacer dos cambios obligatorios en su alineación.



Si no hay cambios de última hora, Bolivia alineará a Guillermo Viscarra en el arco; Diego Medina, Luis Haquín, Marcelo Suárez y José Sagredo en defensa; Robson Matheus y Villamil o Víctor Cuéllar en mediocampo; y Miguel Terceros, Ramiro Vaca y Roberto Carlos Fernández apoyando al delantero Carmelo Algarañaz.



Argentina también llega con novedades. Alexis Mac Allister podría regresar tras perderse el partido contra Venezuela por una sobrecarga muscular. Cristian “Cuti” Romero regresa tras cumplir una suspensión, mientras que Emiliano “Dibu” Martínez sigue fuera por sanción.



La última vez que ambas selecciones se enfrentaron fue en septiembre de 2023, cuando Argentina ganó 3-0 en La Paz. Bolivia no ha podido marcar goles en Argentina desde 2011, lo que añade presión al equipo visitante.



Lionel Scaloni planea alinear a Rulli; Molina, C. Romero, Lisandro Martínez u Otamendi, Tagliafico; De Paul, Enzo Fernández, Mac Allister o Lo Celso; Messi; Julián Álvarez y Lautaro Martínez.



Argentina es favorita para este encuentro, pero Bolivia busca romper esa tendencia y demostrar que puede competir al más alto nivel. Con un ambiente optimista y una estrategia bien definida, La Verde se prepara para dar la sorpresa.