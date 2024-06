La inquebrantable fidelidad del hincha; el punto alto de la Verde

La selección boliviana debutó en la Copa América 2024 con una derrota 2-0 ante Estados Unidos, pero el verdadero triunfo de la jornada fue la inquebrantable lealtad de sus hinchas. A pesar del resultado adverso, los aficionados bolivianos demostraron una pasión y patriotismo conmovedores, alentando sin cesar a su equipo durante todo el encuentro.



La jornada comenzó con una masiva previa en el restaurante 'El Cabezón' en Arlington, Texas, a solo 10 minutos del AT&T Stadium. Desde las 11:00 hasta poco antes del partido, este local se convirtió en el epicentro de la pasión boliviana. Los fanáticos se reunieron para compartir su entusiasmo y disfrutar de auténticos platillos bolivianos preparados por Patty Montero, una residente local, con la ayuda de los hermanos Mauricio y Dorian Montero.



El menú incluyó delicias tradicionales como silpancho, chicharrón de chancho, chorizo en plato y sopa de maní, ofreciendo a los asistentes un sabor de casa antes del gran encuentro. Esta celebración culinaria y cultural sirvió para unir aún más a la comunidad boliviana en Texas y cargar de energía a los hinchas antes de dirigirse al estadio.



Ya en el AT&T Stadium, los aficionados bolivianos continuaron demostrando su apoyo incondicional. A pesar de la superioridad del equipo local y el marcador adverso, las tribunas resonaron con cánticos y vítores para la Verde durante los 90 minutos. Esta muestra de lealtad no pasó desapercibida, destacándose como uno de los aspectos más positivos de la participación boliviana en el torneo.



El fervor de los hinchas bolivianos no solo se limitó al día del partido. El sábado anterior, más de 100 aficionados realizaron un emotivo banderazo frente al hotel de concentración de la selección, mostrando su apoyo incondicional al equipo. Esta atmósfera de unidad y patriotismo se mantuvo durante todo el fin de semana, culminando con la vibrante presencia en el estadio.



Aunque el resultado no fue el esperado, con Bolivia cayendo 2-0 ante los anfitriones, el espíritu indomable de sus seguidores se destacó como el verdadero triunfo de la jornada. La selección boliviana puede no haber ganado en el campo, pero ciertamente ganó en las gradas, demostrando que el apoyo de sus hinchas trasciende los resultados y las fronteras.