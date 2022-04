La justicia deportiva absuelve a Juventus y Nápoles en caso de fraude

Escucha esta nota aquí

La justicia deportiva italiana absolvió el viernes al conjunto de once clubes, entre ellos la Juventus y el Nápoles, y los sesenta dirigentes que estaban investigados por posibles fraudes contables relacionados con traspasos de futbolistas.



El Tribunal de la Federación Italiana de Fútbol (FIGC), aunque no ha publicado sus motivaciones, parece dar así la razón por entero a los clubes, que rechazaban las acusaciones del fiscal federal sobre que habían sobreevaluado los precios de venta de algunos jugadores y haber registrado así en sus cuentas plusvalías no justificadas.



"El tribunal absolvió a todos los clubes, a los dirigentes y a los administradores de los clubes, que habían sido remitidos por el fiscal general", anunció la Federación en un comunicado.



"Las motivaciones serán publicadas en los próximos días", precisó.



Además de la Juventus y el Nápoles, los otros tres clubes de la primera división del fútbol italiano que estaban bajo la lupa eran la Sampdoria, el Génova y el Empoli.



La investigación afectaba también a dos clubes de la Serie B (2ª división, Parma y Pisa), a dos de la Lega Pro (3ª división, Pescara y Pro Vercelli) y a dos que ya no existen, Novara y Chievo Verona.



Los clubes investigados se exponían principalmente a multas. Unas sesenta personas físicas (presidentes y dirigentes) estaban implicadas en este caso y se exponían a sanciones que podían llegar hasta la suspensión.



