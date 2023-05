La Juventus, sin títulos ni certezas en otro año para olvidar

La Juventus estuvo muy cerca de maquillar el curso con una final europea pero el jueves cayó en la prórroga ante el Sevilla (1-1 en la ida, 2-1 en la vuelta) en semifinales de la Europa League.



Fue casi el último aliento de un grupo que no ha encontrado estabilidad: La estrella de vuelta, Paul Pogba, no ha jugado debido a las lesiones, en Champions fue eliminada en la fase de grupos y las investigaciones por fraude contable provocaron la dimisión de su presidente Andrea Agnelli y la retirada de puntos, luego devueltos...



"Folclórico", fue el adjetivo utilizado por Allegri para describir el curso. "Te despiertas un día y tienes tantos puntos, el día siguiente un poco menos y luego te los devuelven, una temporada en la que hemos tenido que pensar en otras cosas más allá de los objetivos marcados", añadió.



El técnico de 55 años fue recuperado en 2021, dos años después de haber cerrado su exitosa primera etapa (cinco títulos de la Serie A y cuatro de Copa entre 2014 y 2019).



- "Temporada difícil" -

La Juventus, que había puesto fin a su espectacular serie de títulos en la Serie A (2012-2020), contaba con el pragmático toscano para resucitar.



El resultado no ha sido el esperado y Allegri no ha conseguido levantar trofeos en dos cursos, a diferencia de su antecesor Andrea Pirlo, que se fue al menos con una Copa de Italia y una Supercopa en una temporada.



"Cuando juegas en la Juventus hay que ganar títulos, no vale solo participar. Ha habido dificultades y progresos de muchos jugadores, pero sigue siendo un año sin trofeos, no es satisfactorio", señaló el arquero polaco Wojciech Szczesny tras la eliminación en Europa League.



"Hay otros equipos que no ganan, pero ha sido una temporada difícil", añadió Allegri.



En lo que resta de temporada la Juventus tiene un objetivo: asegurar una plaza entre los cuatro primeros del campeonato para garantizarse la participación en la próxima Liga de Campeones, una competición que no se ha perdido desde 2012.



- "Un poco de confusión" -

Aparentemente el objetivo está casi asegurado. La Juventus es segunda y tiene ocho puntos de ventaja sobre el quinto, el Milan, a tres jornadas del final. Habrá asegurado el 'Top-4' si gana el lunes en Empoli, antes de recibir a los Rossoneri en la penúltima fecha.



Pero otro partido más importante se juega el lunes ante la justicia deportiva.



La corte de apelación de la Federación Italiana va a reexaminar la sanción al club por presunto fraude contable, suspendida el 20 de abril. Había perdido 15 puntos en enero que recuperó entonces.



Si la justicia deportiva decidiera por ejemplo quitar nueve puntos a la Juventus, que era la petición inicial del fiscal federal, bajaría a la quinta plaza, por detrás del Milan, relanzando completamente la batalla por la Champions.



"Hay un poco de confusión", lamentó Szczesny, recordando: "Para tener éxito hace falta un poco de orden, esta temporada ha sido rara".