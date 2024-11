La Juventus y Paul Pogba acordaron la rescisión de contrato

"Hay momentos en los que las cosas no salen como queremos, pero una cosa es cierta: el vínculo que tengo con ustedes, queridos aficionados, seguirá siendo inolvidable. Me dieron mucho, más de lo que puedo expresar con palabras, y siempre llevaré conmigo todo el cariño que me dieron. Estaréis siempre en mi corazón. Mucha suerte, Juventus", publicó en Instagram.