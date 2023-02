La lesión de Mbappé ensombrece el triunfo del PSG en Montpellier

El París Saint-Germain aumenta su ventaja con respecto al segundo de la Ligue 1 tras ganar 3-1 en su visita a Montpellier y la derrota del Lens en casa ante el Niza, pero el equipo de la capital está pendiente de Kylian Mbappé, lesionado a 13 días de los octavos de Champions.



El astro galo se lesionó pasado el minuto 20 del partido y se retiró con aparentemente un problema en el muslo de la pierna izquierda.



De confirmarse la lesión, sería un duro revés para el París SG que en apenas trece días recibirá al Bayern Múnich en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones.



"Recibió un golpe en la parte posterior de la rodilla o del muslo, vamos a ver", declaró el técnico Christophe Galtier a las cámaras de Canal+, estimando que "no parece muy grave".



El español Fabián Ruiz (55), el argentino Lionel Messi (72) y el joven Warren Zaire Emery (90+2), mientras que Arnaud Nordin anotó el tanto del honor para los locales (89).



Las adversidades se fueron acumulando para el París SG en los primeros 50 minutos de partido: Kylian Mbappé falló dos penales en los primeros minutos y pasado el minuto 20 recibió un golpe de un rival y tuvo que retirarse con una lesión en la parte posterior del muslo izquierdo.



- Messi goleador -

A la media hora de juego, fue el central español Sergio Ramos el que tuvo que abandonar la cancha tras recibir un golpe "en el aductor, pero no parede grave", dijo Galtier y hasta el VAR pareció querer poner más dificultades a los parisinos, anulando dos goles, uno a Lionel Messi (35) y el otro a Achraf Hakimi (52).



Todo se allanó para el líder de la Ligue 1 cuando Fabián Ruiz aprovechó un rechace de Benjamin Lecompte, que había atajado los dos penales a Mbappé, para hacer el primer gol del partido (55).



Apenas unos segundos después de que Stephy Mavididi tuviese una gran ocasión para haber empatado, salvada por Gianluigi Donnarumma, fue Lionel Messi el que sentenció (72).



Tras recibir en el interior del área un gran pase de Fabián Ruiz, el argentino controló con el pie derecho y picó la pelota con el izquierdo para superar la salida de Lecompte, logrando su noveno gol esta temporada en la Ligue 1.



Nordin recortó a un minuto para el 90, pero rápidamente el joven Zaire Emery evitó cualquier atisbo de sorpresa.



El PSG suma 51 puntos, cinco más que el Marsella, que es ahora segundo después de ganar 2-0 al Nantes (13º) y de que el Lens (3º con 45 unidades) perdiese en casa 1-0 contra el Niza (8º), poniendo fin a una racha de 10 victorias consecutivas en casa.



- Marsella, segundo -

En Nantes, el Marsella no disfrutó de demasiadas ocasiones de gol en el Estadio de la Beaujoire, pero aprovecharon un error monumental de la defensa local, con gol en contra de Joao Victor, para romper el tanteador inicial (57).



Y en el descuento, sentenció Azzedine Ounahi, uno de los héroes de Marruecos en Catar-2022 y reciente fichaje del Marsella (90+3).



"Después del último 'mercato', vamos a tener muchos partidos y el equipo que queríamos, con soluciones en todos los puestos", destacó el entrenador marsellés Igor Tudor, quien preguntado por las opciones de título recordó que "está el PSG, que gasta cantidades locas, y el resto".



Todo lo contrario que el Marsella, en clara trayectoria ascendente, el Angers perdió en casa 2-1 contra el Ajaccio (17º) y sumó su 13ª derrota consecutiva, un récord negativo en la Ligue 1.



Cuarto en la clasificación es el Mónaco, que sufrió para derrotar 3-2 al Auxerre (19º), y quinto el Rennes, que goleó 3-0 al Estrasburgo (18º).



Tres días después de llevarse un punto del Parque de los Príncipes, el Reims (9º) derrotó 4-2 al Lorient (7º) y suma trece partidos sin perder.



El joven cedido por el Arsenal Folarin Balogun anotó tres goles, el primero de ellos de penal, y se coloca al frente de la clasificación de máximos goleadores del campeonato galo con 14 tantos, uno más que Kylian Mbappé.



En los otros partidos jugados en el primer turno, el Lille (6º) no pasó del empate a cero en casa frente al Clermont (8º) y el Toulouse (10º) goleó 4-1 al Troyes (15º).