La Libertadores toma impulso con históricos al acecho

Nacional de Uruguay y Colo Colo de Chile , históricos excampeones de la Copa Libertadores , se anotan como favoritos para aterrizar en la fase de Grupos del certamen continental de 2024. Pero el 'bolso' uruguayo, tres veces ganador del torneo (1971, 1980 y 1988), deberá sortear el jueves en la tercera fase un complicado escollo: los 4.090 metros sobre el nivel del mar de la ciudad boliviana de El Alto, la casa del Always Ready. En el bastión boliviano, su rival de la segunda ronda, el Sporting Cristal peruano, sufrió una lapidaria goleada de 6-1. Este partido de la tercera ronda, la fase previa a los grupos, será vital ya que si el conjunto uruguayo rescata al menos un empate la definición de la llave el 14 de marzo en el Gran Parque Central de Montevideo tendrá al tricolor como claro candidato. A su vez, Colo Colo, de la mano del argentino Jorge Almirón, dio cuenta de Godoy Cruz de Mendoza , que talla fuerte en la Copa de la Liga argentina. Pero su adversario de la tercera fase, el humilde Sportivo Trinidense de Paraguay, fue la sorpresa de la ronda anterior al dejar en el camino al ecuatoriano El Nacional, al que derrotó a domicilio, en Quito, en el duelo decisivo la semana pasada. La instancia con cuatro partidos de ida y vuelta presenta un duelo de muy difícil pronóstico entre los brasileños Red Bull Bragantino, subcampeón de la Copa Sudamericana en 2021, y el popular Botafogo. Bragantino pasó raspando por penales (4-3) la segunda ronda contra las Aguilas Doradas colombianas, luego de registrarse sendos empates 0-0 en la ida y en la revancha. - Botafogo, en recuperación -

En cambio, Botafogo intenta sobreponerse a un reciente fracaso histórico tras liderar en 2023 el Brasileirao durante 31 jornadas y lograr una ventaja de 13 puntos, para desplomarse sin lograr triunfos desde la fecha 27 sobre 38 y terminar en la quinta posición.



Por lo pronto, el equipo carioca dio muestras de recuperación en la segunda fase de la Libertadores-2024 al despachar sin contemplaciones al boliviano Aurora en Rio de Janeiro la semana anterior con un lapidario 6-0.



La llave entre Palestino de Chile y Nacional de Paraguay, dos conjuntos con experiencia en torneos internacionales, es otro cruce parejo, aunque llegan a su partido el martes en Asunción con antecedentes inmediatos diferentes.



Mientras al equipo chileno no le sobró nada en su llave contra el débil Portuguesa de Venezuela (2-1 en la serie), el once guaraní sorprendió a domicilio con un categórico 3-0 a Atlético Nacional de Medellín, campeón de la Libertadores en 1989 y 2016.



--Programa de los partidos de ida de la tercera fase de la Copa Libertadores 2024:



- Martes



En Asunción: Nacional (PAR) - Palestino (CHI)



- Miércoles



En Asunción: Sportivo Trinidense (PAR) - Colo Colo (CHI)



En Rio de Janeiro: Botafogo (BRA) - Red Bull Bragantino (BRA)



- Jueves



En El Alto: Always Ready (BOL) - Nacional (URU)