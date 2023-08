La Liga: El Atlético defiende su liderato, y el Barça recibe al Cádiz sin Xavi ni Raphinha

El Atlético, tras su victoria del lunes ante el Granada 3-1, encabeza la clasificación, pero empatado a puntos con otros seis equipos, entre ellos su rival del domingo.



Por detrás en la clasificación, tras no pasar del empate sin goles en Getafe el fin de semana pasado, el Barcelona recibe al Cádiz en el estreno de su nueva casa temporal en el estadio olímpico de Montjuic.



El equipo azulgrana, que jugará esta temporada en ese recinto por las obras en el Camp Nou, buscará tres puntos que borren el tropezón ante el 'Geta'.



- Sin Xavi ni Raphinha -

Para ello, el conjunto azulgrana no podrá contar en el banquillo con su técnico Xavi Hernández, expulsado el domingo pasado en Getafe, ni con su extremo Raphinha, que también vio la roja en el Coliseum Alfonso Pérez.



Los dos fueron sancionados el miércoles con dos partidos de suspensión.



"A mí me interesa ahora mejorar el juego y el resultado. Nos llevamos un punto insuficiente. Ha sido un partido muy difícil de jugar. Muy complicado", se lamentó Xavi tras el partido en Getafe, donde acabó criticando mucho también el arbitraje tras un partido bronco y correoso.



El Real Madrid, que el sábado debutó con victoria en Bilbao buscará otros tres puntos y el liderato el sábado contra el Almería, que perdió el fin de semana pasado.



Podría ser la ocasión para el estreno de Kepa Arrizabalaga, cedido por el Chelsea, en la portería merengue, tras la grave lesión de rodilla de Thibaut Courtois.



El Sevilla, que el miércoles, perdió la Supercopa de Europa al caer en la tanda de penales con el Manchester City, visitará al recién ascendido Alavés en busca de su primera victoria liguera tras caer el viernes pasado contra el Valencia 1-2.