La Liga Maestra está que arde: repasá la Fecha 5 del campeonato

Por: Lucas Nazrala



Perrukos F.C. y Pikiluu Sport darán inicio a la quinta fecha. Los de Oliver Montoya vienen con paso perfecto en la liga (ninguna derrota hasta el momento), mientras que los de Erwin vienen de dos derrotas consecutivas e intentarán acabar con la racha de los Perrukos.



El segundo partido del día será entre La Banda F.C. vs Locos F.C. Ambos equipos vienen con derrota de la fecha pasada, y no han sumado puntos hasta el momento en la tabla general de la liga, buscarán sus primeros puntos en este partido.



Chagos F.C. enfrentará a El Potrero F.C. Los de Marquina buscan afianzarse en los primeros lugares de la tabla, pero no será fácil. Los de Carlos Landivar vienen con sed de victoria y darán todo por llevarse el triunfo a casa.



Y el último partido que cierra la fecha es entre Isótopos vs Joven F.C. Vienen pisando fuerte en el campeonato, solo tienen una derrota hasta el momento, quien se lleve el partido de esta fecha se pondrá en los primeros lugares de la tabla.