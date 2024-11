La logística de la selección para viajar a Guayaquil está lista

La selección boliviana de fútbol ya tiene definida su logística para viajar a Guayaquil, sede del partido frente a Ecuador por la fecha 11 de las Eliminatorias Sudamericanas. Los dirigidos por Óscar Villegas se entrenarán el martes por la mañana, luego almorzarán y, al final de la tarde (19:00), despegarán desde La Paz hacia Guayaquil.



La Federación Boliviana de Fútbol (FBF) dispuso un vuelo chárter para que la delegación se traslade hasta la sede del encuentro; sin embargo, el viaje no será directo, ya que el avión hará una escala corta en Cobija para reabastecerse de combustible.



José Antonio Claure, gerente general de la FBF, espera que el vuelo no dure más de cuatro horas, por lo que el arribo a Guayaquil será pasada la medianoche.



Una vez en territorio ecuatoriano, la Verde descansará la mañana del miércoles 13 y, en horas de la tarde (17:00), tendrá su último entrenamiento en el estadio Monumental Banco Pichincha, escenario deportivo que albergará el encuentro.



El partido está programado para el jueves 14 a las 20:00 HB y, ni bien finalice, el combinado nacional se dirigirá al aeropuerto para regresar a Bolivia; se realizará la misma ruta: Guayaquil - Cobija, Cobija - La Paz.



La idea es que la Verde no esté más de 48 horas en territorio ecuatoriano para así no perderle el pulso a la altura y continuar con la preparación de cara al lance frente a Paraguay.