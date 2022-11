La 'marea verde' mexicana toma el reciclable y sorprendente en el Estadio 974

El México-Polonia, que se juega este martes es el primer partido del Mundial de Qatar-2022 que se disputa en el sorprendente Estadio 974 de Doha, construido con contenedores marítimos de colores llamativos y desmontable para ser reutilizado en otro lugar tras la competición.



"Este estadio es increíble, con sus colores, su creatividad y es algo importante que se pueda desmontar", subrayó Eduardo Zárate, de 38 años, uno de los miles de mexicanos que desfila por el centro de Doha camino al partido.



El Estadio 974 debe su nombre al prefijo telefónico de Qatar, pero también al número de contenedores marítimos que fueron utilizados para levantarlo, con acero reciclable como principal material, según la organización del torneo.



Situado enfrente del 'Skyline' de la bahía de Doha y cerca del Museo Nacional de Qatar, diseñado por el reputado arquitecto francés Jean Nouvel, también sirve como referencia de la historia industrial y marítima del barrio en el que está situado.



La organización ideó el recinto como un gesto ecológico, en respuesta a las numerosas críticas por el impacto climático de esta competición desplazada a final de año para escapar del altísimo calor (unos 50 grados) habitual en el verano de la península arábiga. Siete de los ocho estadios se construyeron expresamente para la competición.



El Estadio 974 es el único que no está climatizado, siendo diseñado para que se ventile naturalmente.



Recurrir a los contenedores también permitió reducir la cantidad de materiales utilizados, además del coste y la duración de los trabajos.



Se podrá desmontar y reconstruir en otro lugar, pero la organización no ha precisado a dónde irá.



"Es algo bastante único, me encanta esa idea", declaró Samuel González, de 33 años, otro aficionado mexicano preguntado por la AFP antes del partido.



"Es una vía para el futuro, que algunos países que ya tienen las infraestructuras deportivas necesarias lo donen a países con menos recursos", añadió.



Este mexicano instalado en Los Ángeles que trabaja "en la construcción" mostró sin embargo dudas de que todo el recinto pueda ser desmantelado: "Todo no se podrá utilizar, pero sin duda un buen porcentaje de los contenedores. Con la tecnología y buenos ingenieros, se encontrará la manera".



Con una capacidad de 40.000 plazas, este estadio recibirá siete partidos del Mundial. Portugal, con Cristiano Ronaldo, jugará el jueves ante Ghana, antes de que lo haga la Francia de Kylian Mbappé, el sábado frente a Dinamarca.