La Navidad, periodo de reflexión para James Rodríguez

Con un estilo de juego muy definido, cimentado en una presión alta y búsqueda de la posesión para ser protagonista, James Rodríguez no ha encontrado su hueco en el equipo de Iñigo Pérez, que desde el primer momento ha decidido apostar para su posición por jugadores como Isi Palazón, Oscar Trejo y Jorge de Frutos.

"Es un tema del que no estoy capacitado para hablar y que no depende de mi", dijo su técnico Iñigo Pérez, mientras que el presidente del Rayo, Raúl Martín Presa, ha expresado en varias ocasiones que "no se debe hablar de ese tema".