La paradoja de Dortmund, finalista de Champions sin Haaland ni Bellingham

Entre julio de 2020 y el mismo mes de 2022, Borussia Dortmund tuvo en sus filas a dos de los grandes actores del fútbol internacional actual: el delantero centro noruego Erling Haaland y el volante inglés Jude Bellingham. Dos joyas que hacían soñar al conjunto de la cuenca del Ruhr.



Y sin embargo, con Haaland y Bellingham, diamantes que aún estaban en fase de pulido en Dortmund, el equipo no logró alcanzar las semifinales de la competición reina del fútbol europeo ni despojar a Bayern de Múnich del trono en Alemania.



El techo habían sido los cuartos de final en la primavera europea de 2021, eliminado por Manchester City, un buen recorrido si se compara con la despedida en fase de grupos unos meses después.



En el verano de 2022, Haaland puso rumbo a Inglaterra para fichar por los 'Citizens', con los que conquistó la 'Orejona' en 2023.



Doce meses más tarde, también a precio de oro (103 millones de euros más 31 en variables), Jude Bellingham fichó por Real Madrid.



Así pues, en la primera temporada sin las dos superestrellas Dortmund está a un paso de su segunda Champions después de la conquistada en 1997.



Los alemanes terminaron líderes de un grupo muy complicado con PSG, AC Milan y Newcastle, y después eliminaron a PSV Eindhoven, Atlético de Madrid y PSG, para regresar a Wembley el 1 de junio, como en 2013 cuando alcanzó por segunda vez la final de la Champions.



- PSG, como Darmstadt y Colonia -



"Hubo numerosos paralelismos antes de la vuelta de la semifinal en París. Hubo uno del que aún no se ha hablado: la última vez que estuvimos en Wembley estábamos también a 25 puntos del líder de la Bundesliga", subrayó el técnico Edin Terzic después de la clasificación de su equipo.



Se trata de la otra paradoja de BVB. Aunque se ha mostrado brillante en Liga de Campeones, en el campeonato doméstico no pudo seguir el ritmo de Bayer Leverkusen y Bayern Múnich en la primera vuelta, antes de que los muniqueses se viniesen abajo en febrero.



La defensa de Dortmund, de una solidez impresionante contra PSG, acompañada también de la suerte (hasta seis remates de los parisinos se estrellaron en la madera), ha multiplicado errores en la Bundesliga.



Sólo Darmstadt, ascendido la pasada temporada y ya condenado a regresar al segundo escalón, y Colonia, con pie y medio en segunda, no han logrado marcar un gol a Dortmund en el campeonato alemán.



Por último, esta clasificación llega un año después del profundo trauma de la última fecha de la Bundesliga 2022-2023, cuando BVB, líder con dos puntos de ventaja, dejó escapar una ocasión de oro para conquistar la liga alemana por primera vez desde 2012, y poner fin a una década de hegemonía del Bayern.



Ante los 81.365 espectadores que copan asiduamente el Westfalenstadion, Borussia Dortmund no había podido pasar del empate (2-2) contra Maguncia, un resultado insuficiente porque al mismo tiempo, el Bayern se imponía en el minuto 88 en la cancha de Colonia con un gol de Jamal Musiala.

"Nos hubiera gustado vivir momentos así la pasada temporada en la última fecha. Los aficionados estuvieron ahí, nos consolaron en un momento muy difícil. Hoy pudimos devolverles un poco la deuda", indicó Terzic, un habitual del 'Muro amarillo' de Dortmund en su adolescencia.