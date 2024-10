La presión crece: hinchas de Santos exigen que Miguel Terceros juegue más

Los hinchas del ‘Peixe’ no han dejado pasar desapercibida la situación de Terceros. En entrevistas, muchos expresaron su frustración. “Miguelito es un buen jugador; ya lo demostró en los partidos con su selección. No entiendo por qué no tiene más oportunidades”, comentó un aficionado. Esta falta de minutos se vuelve aún más preocupante dado que Terceros es un producto del club y uno de sus talentos más prometedores.