La primera fecha del torneo Clausura continuará este domingo con tres partidos

El fútbol no se detiene. La primera fecha del torneo Clausura de la División Profesional seguirá su curso este domingo con tres partidos de alto nivel: Independiente Petrolero - Bolívar, Aurora - Oriente Petrolero y Real Santa Cruz - Wilstermann.



Independiente Petrolero recibirá a Bolívar en el estadio Olímpico Patria Chuquisaca. Este duelo está pactado para las 15:00, bajo el arbitraje del tarijeño Cristian Cruz. La academia paceña, de gran presente en la Copa Libertadores, tiene la obligación de iniciar con pie derecho el certamen.



Un par de horas más tarde (17:30) llegará el turno de Aurora y Oriente Petrolero. El estadio Félix Capriles recibirá el duelo entre cochabambinos y cruceños, que tendrá como juez central al chuquisaqueño Edson Canedo. Una vez finalizado este partido nos trasladaremos a Santa Cruz de la Sierra.



A partir de las 19:30, el estadio Ramón Tahuichi Aguilera será testigo de lo que ocurra entre Real Santa Cruz y Wilstermann. El juez paceño, Gabriel Mendoza, será el encargado de impartir justicia.



El telón del torneo Clausura se levantó el viernes, en el estadio IV Centenario de Tarija, con la victoria de Real Tomayapo sobre Gualberto Villarroel San José (2-0).



Un día después, (sábado) la fecha continuó con tres partidos en diferentes cidudades del país. A primera hora en Entre Rios, el campeón del torneo Apertura, San Antonio, logró una victoria agónica ante Guabirá (3-2).



Luego llegó el turno de Always Ready, que en El Alto hizo respetar su localía con un triunfo apretado sobre Blooming (1-0). Finalmente, unos metros más abajo, en la ciudad de La Paz, The Strongest venció a Nacional Potosí por 2-1.