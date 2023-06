La primera temporada saudita de Cristiano Ronaldo acaba sin pena ni gloria

La primera temporada de Cristiano Ronaldo en el campeonato de fútbol de Arabia Saudita no ha desatado las pasiones tanto como cabía esperar, pero la vía abierta por el portugués podría servir para la llegada de otras superestrellas al país.



De los fuegos artificiales y la euforia cuando llegó el jugador cinco veces Balón de Oro a una cierta apatía en el final de esta temporada, así ha sido el recorrido de CR7 en apenas unos meses. Lo simbolizaba su último partido del curso, el miércoles ante el Al Fateh, que el jugador del Al Nassr siguió desde el banquillo por un problema físico.



Después de haber contratado a Cristiano Ronaldo para dos temporadas y media y con un contrato cuyo cuantía ascendería -según informaciones no confirmadas- a 400 millones de dólares, el Al Nassr terminó segundo en la liga saudita, sin trofeo pero con el consuelo de una clasificación para la Copa de Campeones asiática. Y el portugués tan solo ha anotado 14 goles, 5 de ellos de penal.



Pese a los resultados deportivos, la llegada del jugador de 38 años, ex de Manchester United, Real Madrid y Juventus, sigue siendo una buenísima operación de marketing para el fútbol saudita, que quiere dar el gran salto en el panorama internacional, buscando además ser considerado un destino atractivo para inversores extranjeros y turistas.



Según varios medios de comunicación, el siete veces Balón de Oro Lionel Messi, actualmente en el París Saint-Germain y que en diciembre condujo a Argentina a su tercer título mundial, habría recibido una oferta faraónica de 400 millones de euros por año para aterrizar también en el reino. Y, desde el martes, la prensa española habla de una oferta del Al-Ittihad al atacante francés del Real Madrid y último Balón de Oro Karim Benzema.



Los inmensos recursos del fondo de inversión público saudita podrían permitirlo. Financian ya la liga disidente de golf LIV y han permitido la adquisición del club inglés Newcastle United.



Arabia Saudita sueña también con organizar en el futuro el Mundial de fútbol, siguiendo el ejemplo del vecino Qatar y asociándose eventualmente para ello con Egipto y Grecia en una candidatura conjunta.



"Los hinchas quieren trofeos"