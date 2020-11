La recuperación será un aspecto clave en el torneo Apertura

Escucha esta nota aquí

El consejo superior de la División Profesional decidió que las fechas restantes del torneo Apertura se jueguen entre el 27 de noviembre y el 31 de diciembre. Eso significa que los jugadores tendrán 14 partidos por disputar en 35 días. Una seguidilla de encuentros que puede llegar a provocar lesiones si no se tiene la recuperación necesaria, según expusieron entendidos en preparación física.

Juan Yucra, que fue preparador físico de los clubes profesionales de Blooming, Oriente Petrolero, Bolívar, The Strongest y Wilstermann, y que actualmente es director de la carrera de la Actividad Física de la Universidad Autónoma Gabriel Rene Moreno, dijo que si los jugadores no están bien preparados físicamente y no tienen la recuperación adecuada después de los partidos corren el riesgo de lesionarse.

“Es importante que los atletas estén adecuadamente entrenados. El gran dilema del fútbol boliviano es que de pronto compiten en la altura y luego en el llano y los futbolistas no tienen la recuperación adecuada para el siguiente partido, ese es el principal problema”, expresó Yucra.

Pero el problema no está solo en subir y bajar de altitud, así se jueguen todos los partidos en el llano, en el valle o en el altiplano, los jugadores están siendo expuestos a lesiones por la seguidilla de compromisos.

“Para construir un edificio necesitamos una buena base, buenos cimientos, eso significa que para un atleta profesional tiene que haber una preparación previa de alto nivel de unos 30 o 40 días para competir al máximo de sus capacidades en torneos exigentes como es la División Profesional. Sumado a ello que habrá poco tiempo de recuperación entre un partido y otro, entonces el futbolista que no esté bien preparado puede tener inconvenientes”, agregó.

El calor del oriente boliviano, que en esta época pasa fácilmente los 35 grados se suma al problema ya que puede originar deshidratación en los deportistas ocasionando la aparición de lesiones.

“Cuando hay este tipo de seguidilla de partidos normalmente hay lesiones musculares y tendinosas. Eso pasa en el grupo muscular que no ha sido adecuadamente entrenado y cuando es así el sobre esfuerzo y la alta exigencia hace que se debilite ese grupo de músculos y por eso es necesario y adecuado prepararse previamente con unos 30 o 40 días de anticipación”, afirmó Juan Yucra.

Los problemas se suman si tenemos en cuenta que los futbolistas de varios equipos de la División Profesional llegaron a hacer paro reclamando deudas salariales por parte de la dirigencia de sus clubes. Eso originó que el trabajo que venían llevando a cabo se interrumpa y puede llegar a pasar factura.

“A los futbolistas se los está exponiendo a las lesiones, porque no es posible que en un fútbol profesional se pueda competir de esa manera cuando los atletas no están adecuadamente preparados. Otro elemento es el referido a la recuperación psicofísica, que significa recuperar a los jugadores en la parte psicológica y física, porque el cuerpo humano no solo es físico también es mental”, finalizó.

Nava coincide con Yucra

Por su parte el preparador físico de la selección boliviana, el argentino Lucas Nava, que antes de llegar a la Verde trabajó en Nueva Chicago, Cerro Porteño, The Strongest y Barracas Central, coincide en que la recuperación será clave para que los jugadores no sufran lesiones en este maratónico torneo.

“La recuperación va a ser lo más importante, sin duda. Va a ser el factor más preponderante para evitar lesiones y en el rendimiento de los equipos. Seguramente el que mejor recupere va a tener mayor ventaja”, manifestó.

Nava considera que ante la actual coyuntura que vive el fútbol nacional no queda otra que hacerle frente, los riesgos siempre están y solo queda jugar, competir y finalizar el campeonato tal como se estableció, hasta el 31 de diciembre.

“Hay que jugar el campeonato, esa es la realidad y es lo principal. El parón pasó en todos lados y todos se tuvieron que adaptar a la pandemia y en su momento también tuvieron una seguilla de partidos bastante importante”, agregó.

Un buen descanso, buena alimentación, buena hidratación, no desvelarse, masajes, entre otras cosas, pueden evitar las lesiones ya que son elementales para una buena recuperación. Pero eso no será sencillo, ya que los futbolistas, algunas veces, llegarán a jugar dos partidos en menos de 48 horas y para cumplir con dichos cotejos tendrán que viajar.

“Se deben tomar varios aspectos en cuenta para recuperar bien, porque la seguidilla de partidos va a afectar a todos los equipos y todos deben ir a la altura y al allano. Hay que adaptarse a las circunstancias, jugar y no buscar excusas, ya que no hay mejor entrenamiento que un partido de fútbol”, finalizó.