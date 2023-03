La Roma deja a la Real Sociedad contra las cuerdas en la Europa League

La Roma se impuso 2-0 a la Real Sociedad este jueves en la ida de octavos de final de la Europa League, tomando una ventaja importante de cara a la vuelta en San Sebastián de la próxima semana.



Los goles de Stephan El Shaarawy (13) y Marash Kumbulla (87) acercaron al equipo italiano a los cuartos del torneo continental ante una Real Sociedad que está ahora a una gran remontada en su campo.



La Roma supo imponer su pegada en sus escasas ocasiones ante una Real Sociedad que tuvo el control del encuentro, pero volvió a mostrarse imprecisa en el último pase acumulando su tercer partido oficial consecutivo sin ver puerta.



"Evidentemente si en las áreas no eres contundente no hay nada que hacer. Estos partidos nos vienen grandes", se lamentó tras el partido el técnico de la Real Sociedad, Imanol Alguacil.



La Real tomó las riendas del encuentro en el Olímpico frente a una Roma que se mostraba cómoda, cerrando espacios y esperando atrás al conjunto español para intentar sorprender en rápidos contraataques.



Un despiste de los vascos propició una galopada de Paulo Dybala por la banda derecha, desde donde pasó al área a Tammy Abraham, que sirvió un centro a la izquierda donde apareció El Shaarawy para empujar el balón a las mallas realistas (13).



El tanto causo unos momentos de desconcierto para la Real, que aprovechó la Roma para llegar con más peligro, especialmente con las conexiones entre Dybala, Abraham y Lorenzo Pellegrini.



Los visitantes pudieron empatar en una rápida llegada de Take Kubo, cuyo tiro fue repelido por el palo (21).



- Un segundo gol inesperado -

Los hombres de Alguacil volvieron a dominar con posesiones largas, con David Silva de catalizador, pero siguieron teniendo problemas para superar la defensa local.



"El mérito de los chicos esta noche ha sido su organización, su esfuerzo y su compenetración en el campo", afirmó el técnico de la Roma, José Mourinho, tras el partido.



La Real dio un paso adelante tras el descanso yendo a presionar arriba la salida de la Roma buscando recuperar el balón cerca de la portería de Rui Patricio.



Diego Rico sacó un disparo lejano que obligó a estirarse a Rui Patricio para enviar el balón a córner (56).



Los visitantes llegaban por las bandas aprovechando la velocidad de Kubo, pero siguieron estrellándose en la buena defensa local.



La Roma mantuvo su repliegue, esperando atrás para salir en rápidos contraataques como el culminado por Andrea Belotti con un disparo a la escuadra que dio en el larguero (67).



La Real se volcó sobre la portería contraria en los últimos minutos, pero a tres minutos del final Kumbulla remató de cabeza un saque de córner para hacer el 2-0 definitivo (87).



"Va a ser complicado, porque algo que hacen bien los equipos de Mourinho es jugar bien estas eliminatorias. Un Roma que ha sido competitivo, regalando poco y con el 2-0 se lo hemos dejado en bandeja", afirmó Alguacil, señalando que "sólo queda trabajar".