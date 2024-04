La Roma resiste con diez y elimina al Milan en la Europa League

La Roma, pese a verse con un jugador menos desde el minuto 30, terminó ganando 2-1 este jueves al AC Milan en la vuelta de los cuartos de final de la Europa League, donde se clasificó por segundo año seguido para semifinales.



En el minuto 12, Gianluca Mancini, autor del gol del primer partido en Milán, marcó al aprovechar un rechace después de que el balón diera en el palo ante un tiro de Lorenzo Pellegrini.



El argentino Paulo Dybala amplió la cuenta en el 22, con un soberbio disparo a la escuadra, para desatar la fiesta en un Olímpico en plena comunión con sus jugadores.



La expulsión de Zeki Celik por una entrada peligrosa sobre Rafael Leao en el 30 dio por unos momentos esperanzas de remontada al Milan, pero el equipo lombardo no supo traducir en goles su superioridad.



Solo pudo reducir la desventaja muy tardíamente, en el 85 con una diana de Matteo Gabbia, y el marcador no se movió.



La Roma, subcampeona de la Europa League la pasada temporada frente al Sevilla, se medirá en semifinales al Bayer Leverkusen alemán, que el pasado fin de semana se aseguró matemáticamente el título en la Bundesliga.



El Leverkusen se clasificó con un pequeño susto este jueves. Había ganado 2-0 en la ida en Alemania ante el West Ham, que este jueves se puso con ventaja gracias a Michail Antonio en el 13.



Los londinenses pasaron gran parte del partido en busca de un gol que igualara la eliminatoria. No lo consiguieron e incluso los alemanes igualaron 1-1 en los instantes finales gracias a Jeremie Frimpong (88).



Ese gol no solo dio tranquilidad al Leverkusen y confirmó su pase a semifinales, sino que permitió al equipo de Xabi Alonso mantenerse invicto en todos los partidos de la actual temporada. Su racha aumenta ahora a 44 encuentros sin perder, teniendo en cuenta todas las competiciones.



El AC Milan, que tiene prácticamente imposible dar caza al Inter de Milán en la Serie A, ve esfumarse su gran esperanza de lograr un título esta temporada.



Sin tiempo para lamentarse, el Milan debe prepararse para recibir al Inter en el gran derbi de su ciudad, el lunes. Si el Inter gana ese partido logrará matemáticamente su vigésimo 'Scudetto'.