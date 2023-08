La 'Seleção', un poder que se desvanece

Aunque no eran favoritas al título en Australia y Nueva Zelanda, se esperaba que pasaran a octavos sin mayores inconvenientes.

"No era, ni en mis peores pesadillas, la Copa con la que soñaba", dijo la atacante, de 37 años, titular únicamente en el empate 0-0 contra Jamaica, que selló la eliminación.

"Son realidades diferentes, a la selección de mujeres no puede exigírsele lo mismo que a los hombres, porque el fútbol femenino es relativamente reciente en Brasil", dice a la AFP Juca Kfouri, periodista y autor de varios libros sobre el balompié brasileño.

Aunque sigue siendo el principal productor de futbolistas, la calidad está en entredicho: no se avizora una sustituta equiparable a Marta y ningún hombre brasileño ha ganado el Balón de Oro desde 2007 (Kaká). Neymar, la gran esperanza, se fundió entre polémicas y lesiones.

"El problema es que hoy no tenemos la calidad de jugadores que teníamos en otras épocas", opinó recientemente el presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

"La selección cambia técnicos que no tienen nada que ver el uno con el otro", señala Kfouri. "No descarto ninguna posibilidad, incluido que Brasil sea campeón en el Mundial de 2026. Pero digo, eso sí, que la hegemonía que tuvo en determinado momento, aquella cosa encantadora que solamente nosotros parecíamos tener, no va a volver nunca más".