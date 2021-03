La selección boliviana cumplió su primer entrenamiento en Chile

Escucha esta nota aquí

La selección boliviana de fútbol realizó su primer entrenamiento en territorio chileno, la mañana de este martes. La Verde se alista para enfrentar a la Roja en partido amistoso a jugarse el viernes en Santiago, desde las 21:00 (HB).

El DT de Bolivia, César Farías, cuenta con los 26 jugadores que convocó para este encuentro y para el choque contra Ecuador, que se llevará a cabo el 29 del mes en curso en Guayaquil.

La delegación nacional viajó a Chile el lunes por la mañana con 23 jugadores del medio local. En Santiago se incorporaron dos jugadores más que juegan en ese país, Luis Haquin, del Deportes Melipilla y Alejandro Chumacero, de Unión Española.

El último en sumarse a la concentración en la capital chilena fue Marcelo Martins, delantero del Cruzeiro de Brasil, que hizo su arribo a Santiago la noche del lunes. El primer entrenamiento de la Verde en el vecino país se lo llevó a cabo en el Complejo Deportivo de Quilín.

La delegación nacional se encuentra hospedad en el Hotel Marriot, donde permaneció sin salir del lugar todo el lunes debido a que se realizó pruebas de PCR a todos los miembros de la Verde.

Una vez que se cumplió con ese protocolo de bioseguridad exigido por el Ministerio de Salud de Chile, el seleccionador César Farías y sus pupilos se pusieron manos a la obra para preparar el choque con la selección chilena.