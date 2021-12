La selección boliviana está Verde

Escucha esta nota aquí

La selección boliviana no es prioridad desde hace tiempo y está supeditada a la voluntad y a la planificación de los clubes de la División Profesional, que son los dueños de los jugadores.

Los equipos nacionales están enfocados en sus pretemporadas para los campeonatos de 2022 y no tienen en sus planes modificar su agenda para colaborar con la Verde porque afectaría su cronograma de trabajo.

Por eso es casi un hecho que la Federación Boliviana de Fútbol cambiará la fecha de inicio de su preparación para encarar los dos partidos que vienen, el 28 de enero ante Venezuela y el 1 de febrero frente a Chile.

La selección no es prioridad ni siquiera ahora que juega sus últimas cartas para la clasificación al Mundial de Catar 2022.

El cuerpo técnico de la selección nacional, que encabeza César Farías, tenía la intención de arrancar el martes 4 de enero con todos los convocados, sin embargo, las gestiones con los clubes no prosperaron, motivo por el cual se retrasarían hasta mediados de enero.

Algunos tienen la Copa Libertadores de América como justificación para dar prioridad a su planificación. Por ejemplo, Bolívar, el equipo que tiene más jugadores citados, 8 en total, disputará la fase 1 del torneo de Conmebol a partir del 9 de febrero.

Always Ready y The Strongest, que entre ambos ceden otros ocho jugadores, competirán más adelante. Independiente, el campeón, no tiene jugadores en la selección.

La Verde se convierte en el “equipo de todos” cuando todo marcha bien, pero cuando la situación es complicada, pasa a ser el “equipo de unos cuantos”.

Los convocados

Arqueros: Carlos Lampe, Rubén Cordano y Jhohan Gutiérrez.

Defensas: Jesús Sagredo, Diego Bejarano, Adrián Jusino, Marc Enoumba, Jairo Quinteros, José Sagredo, Leonardo Zabala, Sebastián Álvarez, Roberto Carlos Fernández, Jairo Velasco y Samuel Guzmán.

Mediocampistas: Rodrigo Ramallo, Erwin Saavedra, Fernando Saucedo, Leonel Justiniano, Moisés Villarroel, Pablo Lima, Alejandro Chumacero, Franz González y Juan Carlos Arce.

Delanteros: Jeyson Chura, Bruno Miranda, Víctor Ábrego, Marcelo Martins, Juan Carlos Montenegro, Henry Vaca, Miguel Ángel Terceros, José Alfredo Flores, Nelson Orozco, César Menacho y Jhon García.