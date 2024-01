La selección boliviana sub-23 viajó a Venezuela para el Preolímpico

Debido a que sus clubes no dieron los permisos correspondientes, las grandes ausencias de la Verde en este Preolímpico serán las figuras del equipo sub-20 del Santos de Brasil, Miguel Terceros y Enzo Monteiro; además de Jaume Cuéllar del Barcelona B de España.

Defensores: Leonardo Justiniano (Real Tomayapo), Jairo Quinteros (Bolívar), Daniel Lino (The Strongest), Cesar Romero (Blooming), Pablo Vaca (Always Ready), Denilson Duran (Blooming), Diego Medina (Always Ready) y Yomar Rocha (Bolívar)