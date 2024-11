La selección de Inglaterra sigue ‘molestando’ a Pep Guardiola

"En los amistosos no puedes lesionarte. Puedes jugar, pero no puedes volver lesionado. Sé que los jugadores obviamente no quieren lesionarse y siempre les he animado a que vayan con su selección, es un placer, pero si es un amistoso, no puedes volver lesionado. Sobre todo si luego tienes que jugar unos cuartos de final de Champions League contra el Real Madrid", dijo Guardiola, recordando el episodio de Stones y también el de Kyle Walker en aquel parón de abril.