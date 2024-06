La selección está completa, llegaron Jaume Cuéllar y Roberto Carlos Fernández

CONVOCADOS

1. Guillermo Viscarra The Strongest

2. Carlos Lampe Bolívar

3. Gustavo Almada FC Universitario

4. Diego Medina Always Ready

5. Yomar Rocha Bolívar

6. Roberto Fernández Baltika (Rusia)

7. Marcelo Suárez Always Ready

8. Jesús Sagredo Bolívar

9. José Sagredo Bolívar

10. Luis Haquín Ponte Preta (Brasil)

11. Adrian Jusino The Strongest

12. César Romero Blooming

13. Jairo Quinteros. Bolívar

14. Leonel Justiniano Bolívar

15. Boris Céspedes Yverdon Sport (Suiza)

16. Pablo Vaca Always Ready

17. Gabriel Villamil LDUQ (Ecuador)

18. Héctor Cuéllar Always Ready

19. Fernando Saucedo Bolívar

20. Ramiro Vaca Bolívar

21. Robson Tome Always Ready

22. Adalid Terrazas Always Ready

23. Lucas Chávez Bolívar

24. Jaume Cuéllar Barcelo Athetic (España)

25. Miguel Terceros Santos FC (Brasil)

26. Rodrigo Ramallo The Strongest

27. César Menacho Blooming

28. Carmelo Algarañaz Bolívar

29. Bruno Miranda The Strongest

INVITADOS

Sebastián Álvarez Oriente Petrolero

Moisés Paniagua. Always Ready