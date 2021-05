La selección no aprovecha que los equipos están de vacaciones

Escucha esta nota aquí

Tras los casos positivos de coronavirus que se desataron en River Plate y con la negativa de la Conmebol de sustituir a dos jugadores para incluir a dos arqueros, la Conmebol dio a conocer una modificación en el reglamento.



A pocos días de que comience la Copa América, la Confederación Sudamericana de Fútbol decidió modificar el reglamento y dejó en evidencia la equivocación que tuvo para con River y contempló las sustituciones de jugadores por coronavirus.



“Durante el transcurso de la competición y atendiendo a la situación de pandemia en la cual se desarrolla el torneo, se podrá permitir la sustitución de hasta cinco jugadores cuya prueba PCR realizada por Conmebol arrojara un resultado positivo de covid-19. Este cambio será permanente y el jugador sustituido no podrá volver a participar de la competición”, señala el artículo 30, referido a la Sustitución de jugadores por Covid-19. / Diario El Intransigente.





El fútbol boliviano, el peor calificado de Sudamérica, barre la basura debajo de la alfombra. Decidió paralizar su campeonato e irse de vacaciones en plena temporada, en lugar de solucionar sus problemas.



La ocasión se presentaba propicia para que la selección boliviana adelante el inicio de su preparación para afrontar los dos partidos de eliminatorias de la Copa del Mundo que tiene en la primera semana de junio, y para la Copa América.



Bolivia recibirá a Venezuela el 3 de junio en el Hernando Siles, y el 8 de junio visitará a Chile, por la séptima y octava fecha.



La representación nacional debutará en la Copa América el 13 de junio ante Paraguay, en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza.



El entrenador César Farías aún no dio a conocer la nómina.



La decisión de no jugar hasta después de la Copa América, que arranca el 13 de junio y finaliza el 11 de julio, la tomaron 10 de los 16 clubes de la División Profesional, más las 9 asociaciones del país, apoyados por la Federación Boliviana de Fútbol.



El argumento es conocido. Rechazan el Amparo Constitucional al que recurrió el exdirigente Robert Blanco en el afán de que la justicia ordinaria le restituya los derechos que le niega un sector de la dirigencia del fútbol nacional.



Los seis clubes que integraban el G 6, Bolívar, Blooming, Guabirá, Oriente Petrolero, Royal Pari y Wilstermann, no fueron convocados a la reunión en la que se optó por suspender el campeonato



El grupo oficialista anunció que exigirá una indemnización a Blanco, “un resarcimiento económico por todos los daños y perjuicios”.



Ante la determinación de interrumpir el campeonato oficial en la séptima fecha, los diez clubes tomaron la decisión de licenciar a sus planteles por algunas semanas.



El primero en hacerlo fue Aurora, que la semana pasada liberó a sus futbolistas por doce días.



También optan dar vacaciones a su plantel aquellos clubes que no son oficialistas. Ya lo hizo Oriente Petrolero, quien el viernes dio licencia a sus jugadores hasta el 2 de junio, y lo hará el club Bolívar luego del partido ante Arsenal de Argentina por la Copa Sudamericana.



Lea también Motor Rally de Portugal: Bulacia desciende un puesto en el tercer día de carrera El piloto boliviano terminó en el sexto lugar (WRC2) en el tercer día de competencia, que culminará este domingo.

​