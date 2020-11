La selección no podrá contar con Danny Bejarano

Escucha esta nota aquí

Primera baja en la selección nacional que este viernes tenía previsto concentrar en La Paz para encarar los partidos contra Ecuador y Paraguay, respectivamente, por la tercera y cuarta fecha de las eliminatorias del Mundial Catar 2022.

El volante cruceño Danny Bejarano no podrá venir de Grecia debido a que su club, Lamia FC, no logró el permiso especial que gestionó ante autoridades de ese país europeo para que su jugador pueda viajar.

Bejarano necesitaba contar con una visa de viaje, pero ante la situación especial que se vive en Grecia, por la pandemia, las entidades públicas no están trabajando con normalidad. Los directivos del Lamia intentaron ayudarlo. No pudieron.

“No se pudo; no me dieron solución. Será para el 2021”, dijo el ex Oriente Petrolero y Bolívar, quien estaba entusiasmado con la convocatoria, ya que César Farías no lo llamó para los partidos por la primera y segundo fecha (ante Brasil y Argentina).

En lo deportivo, según Bejarano, se encuentra en buenas condiciones físicas y futbolísticas porque viene jugando con regularidad. Además, hasta antes del inicio de la cuarentena, que se dio en marzo, se había destacado en varios partidos e incluso fue designado uno de los mejores jugadores extranjeros de la Liga griega de primera división.

“Me sorprendió que no me convoquen para los dos primeros partidos de la selección en la eliminatorias, pero bueno son decisiones que uno tiene que respetar gusten o no. De todas formas, siempre entusiasma ser convocado a la selección, especialmente ahora después de tanto tiempo”, había declarado Bejarano a DIEZ.

Espera renovar con Lamia FC

El contrato de Bejarano con Lamia FC concluye en diciembre. El jugador tiene la esperanza de renovar su vínculo con el club, aunque adelantó que la dirigencia hasta el momento no le han dicho nada al respecto.

“Seguro en enero me irán a decir algo. Me quiero quedar en el fútbol griego y si no sigo en el Lamia ojalá salga algo mejor ya sea un equipo grande de acá o ir a otro país, pero acá en Europa”, dijo el mediocampista de 26 años y que se formó la escuela El Semillero.

