La sub-20 cierra su gira internacional con un saldo de cinco derrotas

Se acabó la gira internacional que inició la selección sub-20 a comienzo de este mes. El equipo juvenil que dirige César Farías cayó este viernes ante Perú por 3-1 en partido correspondiente a la última fecha del cuadrangular que se disputó en la Granja Comary, complejo de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), en Río Janeiro.

El campeón del torneo fue Brasil, que en su última presentación empató con Chile a un gol por lado.

El saldo de la sub-20 en este corto periodo de preparación fuera del país es de cinco derrotas. Los dos primeros partidos (5 y 8 de diciembre) los jugó en Asunción contra la selección de Paraguay. Ambos partidos los perdió por 2-1.

Después viajó a la capital carioca, donde debutó con la selección anfitriona (12 de diciembre). Cayó por 2-0 y por este mismo resultado fue derrotada por Chile (15 de diciembre).

Esta selección se prepara para jugar el campeonato Sudamericano sub-20 que se realizará en febrero del próximo año en Colombia. Su próxima etapa de trabajo será desde el 3 de enero.

“A pesar de no verse reflejado en resultados, es muy positivo hacer este tipo de giras para estos chicos que en líneas generales no tienen competición, más en un año atípico por la pandemia; pero no actúan en los clubes, y a ellos se les muestra de que la preparación tiene que ser distinta para enfrentar el sudamericano”, sostuvo Pablo Escobar, miembro del cuerpo técnico que dirige Farías.

