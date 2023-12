La Supercopa de Italia se disputará en Riad con el formato 'Final Four'

La próxima edición de la Supercopa reunirá al Nápoles, campeón de la última Serie A, la Lazio, subcampeón, el Inter, ganador de la última Copa, y la Fiorentina, finalista.



La primera semifinal la disputarán el Nápoles y la Fiorentina el 18 de enero en el estadio Al-Awwal Park donde el Al-Nassr, el equipo de Cristiano Ronaldo, disputa sus partidos como local.



La segunda semifinal, entre el Inter y la Lazio, se disputará un día después. La final está prevista el 22 de enero.



Durante ese fin de semana está programada la 21ª jornada del campeonato italiano, en la que no participarán estos cuatro equipos. Nápoles, Inter y la Lazio disputarán además los octavos de la Champions, por lo que tendrán unos meses de enero y febrero muy cargados.



La idea de la Supercopa de Italia con una 'Final Four' se decidió en marzo, pero las fechas de la competición no se eligieron hasta este lunes, tras las negociaciones entre los clubes, la liga italiana y las autoridades sauditas que reciben, también en Riad, la Supercopa de España, entre el 10 y el 14 de enero.



La Supercopa de Italia se disputó por primera vez en Arabia Saudita en 2018, tras haber sido organizada en Libia (2002), Estados Unidos (2003), China (2009, 2011, 2012 y 2015) y Catar (2014, 2016).



La última edición la ganó el Inter, que batió 3-0 al Milan.



Según la prensa italiana, los cuatro equipos que participarán en la edición de 2024 se repartirán 23 millones de euros (25 millones de dólares), siete para el vencedor.