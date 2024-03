La 'temporada' de la Verde será frenética en este 2024

La selección nacional de Bolivia está lista para enfrentar un 2024 lleno de desafíos futbolísticos, con un calendario repleto de partidos amistosos, la Copa América y las eliminatorias para la Copa del Mundo.

El presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, Fernando Costa, ha confirmado que están en proceso de concretar dos encuentros amistosos contra Ecuador y Colombia, lo que añade aún más emoción a la temporada venidera.



Los compromisos amistosos de la selección boliviana comenzarán el 22 de marzo, cuando se enfrenten a Argelia en Argel, seguido de un encuentro con Andorra el 25 de marzo en la ciudad de Annaba, Argelia.

Además, se ha programado un enfrentamiento contra México el 31 de mayo en Chicago, Estados Unidos. Se espera que los partidos contra Ecuador y Colombia se confirmen próximamente. Todos estos posibles cinco partidos son para alistar a la Verde de cara a la Copa América.



La Copa América será otro punto culminante para Bolivia, donde competirán contra equipos de todo el continente. En la fase de grupos, nos enfrentaremos a Estados Unidos el 23 de junio en Arlington, a Uruguay el 27 de junio en Nueva Jersey, y a Panamá el 1 de julio en Orlando. En caso de clasificar, la selección boliviana continuará en los cuartos de final, las semifinales y la final del torneo.



Además, Bolivia se prepara para afrontar las Eliminatorias para la Copa del Mundo, con una serie de partidos cruciales. Nos veremos las caras con Venezuela el 5 de septiembre en casa, seguido de un enfrentamiento contra Chile el 10 de septiembre como visitantes.

La selección boliviana luego recibirá a Colombia el 10 de octubre, viajará para enfrentarse a Argentina el 15 de octubre y a Ecuador el 14 de noviembre, antes de cerrar las eliminatorias contra Paraguay el 19 de noviembre en Bolivia.



En noviembre es cuando se cerrará el año de la Verde. Son 12 partidos confirmados, más dos que podrían sumarse en los próximos días (amistosos con Ecuador y Colombia). En caso de hacerlo, tendríamos 14 partidos para disfrutar de la selección boliviana. Obviamente, en caso de avanzar en la Copa América, habrían más encuentros, pero esa es 'harina de otro costal'.

CALENDARIO COMPLETO:

AMISTOSOS:

Argelia vs. Bolivia, el 22 de marzo, en Argel, Argelia

Bolivia vs. Andorra, el 25 de marzo en Annaba, Argelia

Bolivia vs. México, el 31 mayo, en Chicago, Estados Unidos

Ecuador y Colombia: por confirmar

COPA AMÉRICA:

Fecha 1: Estados Unidos vs. Bolivia, el 23 de junio en Arlington

Fecha 2: Uruguay vs. Bolivia, el 27 de junio en Nueva Jersey

Fecha 3: Bolivia vs. Panamá, el 1 de julio en Orlando

Cuartos de final, semis, y final: en caso de clasificar

ELIMINATORIAS:

Bolivia vs. Venezuela, el 5 de septiembre, en Bolivia

Chile vs. Bolivia, el 10 de septiembre, en Chile

Bolivia vs. Colombia, el 10 de octubre, en Bolivia

Argentina vs. Bolivia, el 15 de octubre, en Argentina

Ecuador vs. Bolivia, el 14 de noviembre, en Ecuador

Bolivia vs. Paraguay, el 19 de noviembre, en Bolivia

