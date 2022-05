La última fecha del torneo Apertura se jugará entre jueves y domingo

Escucha esta nota aquí

La Comisión de Competiciones de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) hizo conocer este lunes la programación de partidos para la fecha 16 del torneo Apertura de la División Profesional, la última de la primera fase, que se jugará entre jueves y domingo.

Los cuatro equipos clasificados del grupo A ya están definidos. Palmaflor, The Strongest, Nacional Potosí y Oriente Petrolero, tienen el boleto asegurado para la siguiente fase, mientras que Real Santa Cruz, Aurora, Universitario de Sucre y Guabirá ya no tienen chance.

En la serie B los clasificados son Bolívar, Blooming y Royal Pari. Resta definir al último equipo que avanzará a la siguiente fase y para ello tienen chance los cinco equipos restantes: Always Ready, Wilstermann, Real Tomayapo, Independiente Petrolero e incluso Universitario de Vinto, que debe esperar no solo un milagro, sino varios para poder entrar a los play off

FECHA 16

Jueves 19 de mayo

Guabirá 20:00 ‘U’ de Sucre

Sábado 21 de mayo

Real Santa Cruz 15:00 Palmaflor

Nacional P. 15:00 Oriente P.

The Strongest 15:00 Aurora

Independiente 17:15 Royal Parí

Domingo 22 de mayo

Wilstermann 15:00 Bolívar

‘U’ de Vinto 15:00 Always Ready

Blooming 15:00 Real Tomayapo

