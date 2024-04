La ventaja es atigrada: The Strongest venció por la mínima a Universitario en la ida de las semifinales del Torneo Apertura

En una tarde de emociones intensas y acciones controvertidas, Universitario y The Strongest protagonizaron un partido que tuvo un cierre con suspenso. Como detalle no menor, e l arbitraje de Javier Revollo dejó mucho que desear.

Sin embargo, The Strongest no se quedó atrás y respondió con velocidad, buscando romper la línea defensiva del equipo local con pelotas cruzadas, principalmente hacia Joel Amoroso por la derecha.



Pero la dinámica del partido cambió drásticamente en el minuto 29, cuando Joel Amoroso recibió la doble tarjeta amarilla y fue expulsado, dejando al equipo visitante con un hombre menos durante más de 70 minutos de juego.